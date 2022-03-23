Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

15 бесплатных курсов для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 19:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Находясь в сравнительной безопасности, многие наши сограждане пытаются найти работу либо получить дополнительную квалификацию. Рассказываем о бесплатных инициативах
Где искать бесплатные образовательные программы в военное время
Где искать бесплатные образовательные программы в военное время / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине тысячи людей остались без работы. До вторжения они работали оффлайн и не думали об аутсорсинге или онлайн-формате работы. Военное положение все же мотивирует взять все в свои руки и найти онлайн-работу, чтобы обеспечивать себя и поддерживать экономику Украины. "Сегодня" расскажут о 15 бесплатных курсах для украинцев в востребованных на рынке сферах. Обретенные навыки станут началом карьерного пути в новой профессии или дополнительными скиллами для развития в знакомой нише.

Программирование

Достаточно откладывать учебу в ІТ-сфере, которую планировали завершить еще до коронавируса. Присоединяйтесь к бесплатным курсам программирования от образовательного проекта по программированию и информационным технологиям ITVDN. Чтобы получить бесплатный доступ к материалам, зарегистрируйтесь на сайте проекта, после заполните заявку по ссылке и ждите письмо на почту.

Реклама

Таргетированная реклама

Присоединяйтесь к бесплатному курсу дипломированного маркетолога Натальи Пронькиной, которая с нуля научит, как запускать эффективную таргетированную рекламу и привлекать клиентов в бизнес, а не наоборот. Курс из 27 уроков найдете в телеграм-канале по ссылке.

Дизайн

Дизайнеры-профессионалы востребованы в любой нише; пройдя курсы от образовательной онлайн-площадки Creative Practice, специалисты не останутся без работы.

Реклама

В свободном доступе на платформе для украинцев найдете следующие курсы:

"Основы дизайна".

"Графический дизайн. Композиция".

Реклама

"Основы вебдизайна".

UX/UI. Проектирование и дизайн интерфейсов.

А еще курсы для освоения на профессиональном уровне программ Illustrator, Photoshop, Figma и After Effects.

Зарегистрируйтесь на платформе, чтобы получить доступ к онлайн-лекциям.

Конструирование одежды

Если дизайн и программирование не для вас, потому что вы любите шить и мечтаете создать собственный бренд одежды, зарегистрируйтесь на онлайн-курсы конструирования одежды школы Pushka. Для украинцев открыли доступ к пакетам "Clo3D: Базовый курс", "Конструирование: Полное Погружение" и "Дизайн-Конструирование Одежды". Хотите получить доступ к курсам? Напишите кодовое слово "Паляница" в директ страницы школы в Инстаграме.

Менеджмент

Если планируете работать в IT-проектах, то пройдите курс "Основы проектного менеджмента" IT-школы Redcamp. Каждая лекция, как отдельный курс, за два месяца интенсива вы станете профи в нише. Детали по ссылке.

Читайте также:

Обучение онлайн: бесплатные приложения для дошкольников

Онлайн-обучение для школьников в условиях войны: дата начала, подробности проекта

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Мемы дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять