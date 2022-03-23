15 бесплатных курсов для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу

Находясь в сравнительной безопасности, многие наши сограждане пытаются найти работу либо получить дополнительную квалификацию. Рассказываем о бесплатных инициативах

Где искать бесплатные образовательные программы в военное время / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине тысячи людей остались без работы. До вторжения они работали оффлайн и не думали об аутсорсинге или онлайн-формате работы. Военное положение все же мотивирует взять все в свои руки и найти онлайн-работу, чтобы обеспечивать себя и поддерживать экономику Украины. "Сегодня" расскажут о 15 бесплатных курсах для украинцев в востребованных на рынке сферах. Обретенные навыки станут началом карьерного пути в новой профессии или дополнительными скиллами для развития в знакомой нише.

Программирование

Достаточно откладывать учебу в ІТ-сфере, которую планировали завершить еще до коронавируса. Присоединяйтесь к бесплатным курсам программирования от образовательного проекта по программированию и информационным технологиям ITVDN. Чтобы получить бесплатный доступ к материалам, зарегистрируйтесь на сайте проекта, после заполните заявку по ссылке и ждите письмо на почту.

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Таргетированная реклама

Присоединяйтесь к бесплатному курсу дипломированного маркетолога Натальи Пронькиной, которая с нуля научит, как запускать эффективную таргетированную рекламу и привлекать клиентов в бизнес, а не наоборот. Курс из 27 уроков найдете в телеграм-канале по ссылке.

Дизайн

Дизайнеры-профессионалы востребованы в любой нише; пройдя курсы от образовательной онлайн-площадки Creative Practice, специалисты не останутся без работы.

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В свободном доступе на платформе для украинцев найдете следующие курсы:

"Основы дизайна".

"Графический дизайн. Композиция".

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"Основы вебдизайна".

UX/UI. Проектирование и дизайн интерфейсов.

А еще курсы для освоения на профессиональном уровне программ Illustrator, Photoshop, Figma и After Effects.

Зарегистрируйтесь на платформе, чтобы получить доступ к онлайн-лекциям.

Конструирование одежды

Если дизайн и программирование не для вас, потому что вы любите шить и мечтаете создать собственный бренд одежды, зарегистрируйтесь на онлайн-курсы конструирования одежды школы Pushka. Для украинцев открыли доступ к пакетам "Clo3D: Базовый курс", "Конструирование: Полное Погружение" и "Дизайн-Конструирование Одежды". Хотите получить доступ к курсам? Напишите кодовое слово "Паляница" в директ страницы школы в Инстаграме.

Менеджмент

Если планируете работать в IT-проектах, то пройдите курс "Основы проектного менеджмента" IT-школы Redcamp. Каждая лекция, как отдельный курс, за два месяца интенсива вы станете профи в нише. Детали по ссылке.

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