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Для українців у Берліні: 10 посилань для пошуку безоплатного житла, транспорту та соціальної допомоги

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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1 квітня, 09:21
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Інформація за посиланнями допоможе швидко адаптуватися в новому місті та жити повноцінно
Для українців у Берліні: 10 посилань для пошуку безоплатного житла, транспорту та соціальної допомоги
Для українців у Берліні: 10 посилань для пошуку безоплатного житла, транспорту та соціальної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжує розповідати про еміграцію українців через війну, яку розпочала Росія 24 лютого. Нещодавно ви дізналися, як переїхати до Осло та Загребу. В матеріалі поділимося важливими посиланнями для еміграції до Берліну від Німецької громадської організації ABLE e.V.

ТОП-10 посилань для збереження

  • Інструкція про перші кроки в Берліні та пошук прихистку за посиланням.

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  • Дізнайтеся за посиланням, які права в емігрантів з України, які отримали статус тимчасового захисту.

  • Волонтерська допомога біженцям з України за посиланням. Заповнюйте заявку, вказавши конкретний запит про допомогу та чекайте на фідбек волонтерів.

  • Безоплатне житло на тимчасовий період знайдете за посиланням.

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  • Безоплатну медичну консультацію за відсутності медичного страхування українцям нададуть за посиланням.

  • Психологічну підтримку та консультацію безоплатно надають 24/7 в Telegram-каналі krisenchat Ukrainian чи WhatsApp.

  • Підпишіться на групу в Facebook Ukrainians in Berlin, якщо шукаєте поради "від своїх", які адаптувалися в Берліні та розкажуть про власний досвід переїзду.

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  • Інформація, яка зацікавиться батьків з дітьми за посиланням. Тисніть, якщо шукаєте гурток в Берліні чи іншу активність для дитини. Додаткове посилання тут.

  • Українці можуть пересуватися міським транспортом Берліна безплатно до 31.05.2022, показавши український паспорт. Додатково зробіть скриншот офіційного рішення на сайті про нововведення, якщо контролер відмовиться вас впускати через непоінформованість.

Дізнайтеся також про 15 безоплатних курсів для українців, які хочуть знайти високооплачувану роботу.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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