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Для українців у Берліні: 10 посилань для пошуку безоплатного житла, транспорту та соціальної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжує розповідати про еміграцію українців через війну, яку розпочала Росія 24 лютого. Нещодавно ви дізналися, як переїхати до Осло та Загребу. В матеріалі поділимося важливими посиланнями для еміграції до Берліну від Німецької громадської організації ABLE e.V.

ТОП-10 посилань для збереження

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