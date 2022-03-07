Для беженцев в городе Лейпциг – 6 ссылок для поиска жилья, работы и гуманитарной помощи

Планируете эмигрировать в Германию? Воспользуйтесь полезными ссылками, чтобы облегчить адаптацию в стране

Только за первую неделю войны России против Украины выехало 875 тысяч украинцев. Агрессор не отступает – каждый день число беженцев увеличивается. Германия – одна из стран, где встречают наших и оказывают необходимую помощь. В телеграм-канале КГГА поделились ссылками, которые пригодятся беженцам в Лейпциге.

Лейпциг в Германии – город-побратим Киева. В 2021 году Киев и Лейпциг отпраздновали 60-летие подписания Соглашения о побратимстве, – отмечают в телеграм-канале.

7 полезных ссылок

Беженцы получают ответы на актуальные вопросы о жизни (работа, гуманитарная помощь, медицинские услуги и т.п.) в Лейпциге по ссылке. Подробная информация от городских властей о первых шагах в Лейпциге по ссылке. Горячая линия городской администрации города Лейпциг по ссылке. Актуальная информация о гуманитарной помощи для украинцев по ссылке. Телеграм-канал для поиска жилья в Лейпциге по ссылке. Актуальная информационная помощь от Ассоциации социальной защиты работников по ссылке.

Важно: город Лейпциг ведет переговоры, чтобы организовать перевозки беженцев автобусами из пунктов приема в Польше и Словакии. Украинцы, которые планируют поездки через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.

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