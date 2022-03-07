Для біженців у місті Лейпциг – 6 посилань для пошуку житла, роботи та гуманітарної допомоги

Лише за перший тиждень війни Росії проти України виїхало 875 тис. українців. Агресор не відступає, тож щодня число біженців збільшується. Німеччина – одна з країн, де радо зустрічають наших та надають необхідну допомогу. У телеграм-каналі КМДА поділилися посиланнями, які згодяться біженцям у Лейпцизі.
Лейпциг у Німеччині – місто-побратим Києва. У 2021 році Київ та Лейпциг відсвяткували 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство, – зазначають в телеграм-каналі.
7 корисних посилань
Біженці отримують відповіді на актуальні питання про життя (робота, гуманітарна допомога, медичні послуги тощо) в Лейпцигу за посиланням.
Детальна інформація від міської влади про перші кроки в Лейпцигу за посиланням.
Гаряча лінія міської адміністрації міста Лейпциг за посиланням.
Актуальна інформація про гуманітарну допомогу для українців за посиланням.
Телеграм-канал для пошуку житла у Лейпцигу для українців за посиланням.
Актуальна інформаційна допомога від Асоціації соціального захисту працівників за посиланням.
Важливо: наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині. Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безплатно.
Дізнайтеся також, чому офіційний статус біженця в Польщі – це не найкраща ідея та як швидко знайти житло в Єропі онлайн.