Цены, как на Мальдивах: 4 премиальных отеля Шарм-эль-Шейха и как на самом деле там живется туристам

Египет в период коронавируса стал ТОП-местом для туризма. Мы расскажем о премиальных отелях курорта Шарм-эль-Шейх, где прайс отдыха за двоих достигает 70 тыс. гривен. И это за неделю!

4 премиальных отеля Шарм-эль-Шейха

О 4 премиальных гостиницах рассказала тревел-эксперт Анна Ковтун. В статье узнаете за что платят огромные деньги ценители особенного. И о реальных отзывах после отдыха. Но перед прочтением статьи напомним: в Египте возможно двум за 8 тыс. гривен отдохнуть 7 дней в 4* отеле, а на Мальдивах за 60 тыс. гривен на бюджетном острове Маафуши о котором мы рассказывали ранее.

Тревел-експерт Анна Ковтун / Фото: пресс-служба

Популярный Rixos Premium Seagate 5*

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5* отель расположен в 9 км езды от аэропорта Шарм-эль-Шейх на побережье бухты Набк Бэй. Территория отеля огромная – 333 000 кв. м. Гости Rixos Premium Seagate пользуются бесплатно по желанию удобствами другого отеля – Rixos Sharm El Sheikh. У него иная концепция: меньше шума и максимум релакса. И туда пропускают туристов возрастом от 16 лет.

Премиальный отдых в Rixos Premium Seagate 5 * / Фото: anextour.com.ua

Гостям, которые любят премиальную жизнь, предлагают 7 бассейнов, десятки горок в аквапарке под открытым небом и ночной клуб. И "Ультра все включено", поэтому есть 4 ресторана и еще дополнительных 7, работающих в формате "А ля карт", но по предварительному бронированию. И 7 баров, ведь просекко на завтрак никто не отменял. Словом, не отель, а маленький город с развлечениями.

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Но есть и минус. Отель расположен на побережье бухты Набк Бэй, которая не защищена от ветра, поэтому зимой ветрено. Также ей свойственные приливы и отливы воды. Не удивляйтесь, если после завтрака вы не увидите моря возле отеля. Но после обеда будет прилив и оно вернется. Ценителям пляжного релакса лучше выбрать другой отель.

Что по ценам? В отеле есть 783 номера. Тур с перелетом и проживание в течение 6 дней для двоих в Superior room стоит 73 500 гривен. В Deluxe room – 77 300 гривен.

Премиальный отдых в Rixos Premium Seagate 5 * / Фото: anextour.com.ua

Какие впечатления богачей после отдыха в лакшери-отеле?

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Большинство отзывов на официальном сайте отеля – положительные. Но не обошлось без требовательных туристов, которых отель не впечатлил на все 100%.

Никита признался, что кухня хорошая, но "не превосходная": в отеле стейки делать не умеют, как и суши. С алкогольными коктейлями та же история. Бухту оценил, но сильные ветра помешали релаксу.

Отзыв туриста после отдыха в отеле / Фото: скриншот

Пользователь М прокомментировал, что отель не соответствует уровню 5*. Яичницу утром не дождешься, потому что много желающих позавтракать, а еще средств для ухода не хватало. Упомянутое негативно повлияло на его отдых.

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Пользователь Ш хотел больше внимания от персонала. Отметил, что люди были "не слишком приветливы", а ассортимент еды в главном ресторане – "скромный".

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Steigenberger Alcazar 5*, который обожают туристы из Иордании

Отель также расположен на побережье бухты Набк Бэй, поэтому к временному отсутствию моря и сильного ветра любители премиальности привыкли.

Гостям Steigenberger Alcazar предлагают услугу "Все включено". На территории 156 796 кв. м. расположено 6 баров, 7 ресторанов и 4 бассейна. В прайс тура не учитывают импортные алкогольные напитки, свежевыжатые соки и кальяны.

Премиальный отдых в Steigenberger Alcazar 5 * / Фото: anextour.com.ua

Дизайн интерьера – сплошная эстетика: восточный стиль в сочетании с белым цветом вызывает вау-эффект. В отеле большинство отдыхающих из Иордании, которые оценили концепцию места и его "мальдивский" прайс.

Что по ценам? В отеле есть 610 номеров. Тур с перелетом и проживание в течение 6 дней для двоих в Superior garden view room стоит 55200 гривен. В Family garden room – 60 тыс. гривен. Как вам цены? За указанный прайс можно отдохнуть на Мальдивах несколько дней.

Премиальный отдых в Steigenberger Alcazar 5 * / Фото: booking.com

Какие впечатления богачей после отдыха в лакшери-отеле?

Отзывы путешественников нашли на Booking. Ситуация аналогичная, как и с предыдущим отелем: большинство комментариев – положительные, и не обошлось без шокирующих историй, которые ассоциируются с 3*, а не 5* отелем высокого уровня.

Турист Владислав не оценил еду, назвал ее "однообразной". Вспомним, что в отеле 7 ресторанов. И рекомендует взять с собой лекарства на случай отравления. Пишет, что такие "истории" – традиция.

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Путешественник Денис оценил территорию и рестораны. Но мужчине не понравился сервис. Он назвал его "типичным египетским", который не соответствует уровню 5* отеля. И отметил еще один минус: до рифа идти около 500 метров, а еще часто штормило, поэтому купаться запрещали.

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Как насчет отеля Baron Resort 5*, где бухта будет способствовать отдыху?

Отель расположен на побережье бухты Рас-Насрани, где нет сильных ветров и отливов, как в Набк Бэй. А какой там подводный мир с рифами! Гостей также привлекает частный пляж отеля протяженностью 600 метров с белым песком.

Премиальный отдых в Baron Resort 5* / Фото: anextour.com.ua

Территория Baron Resort наименьшая , если сравнить с предыдущими отелями – 100 000 кв. м. Его реновация прошла в 2021 году, поэтому не только размещение будет способствовать отдыху, но и 5* условия номеров. К слову, в правом "крыле" гостиницы заселяют VIP-гостей, где самый лучший вид из окон номеров.

Гостям предлагают три бассейна, один из которых с морской водой, а еще он работает 24/7. В гостиницах такое – редкость, как правило, бассейны работают до захода солнца.

У гостей фешенебельного отеля Premium all inclusive. Они питаются в одном основном ресторане, а также четырех дополнительных с фирменными кухнями мира, которые работают в формате "А ля карт". Также есть 4 бара и 1 кафе.

Туристов также развлекают дополнительными активностями бесплатно, но только раз в неделю. Как насчет погружения с аквалангом, посещение теннисного корта, антистрессового массажа, или катания на водном велосипеде? Или бесплатной стрижки и пользования 30 мин интернетом в бизнес-центре? Если одноразовая "акция" вас не устраивает, то придется доплачивать.

Что по ценам? В отеле есть 357 номеров. Тур с перелетом и проживание в течение 6 дней для двух в Superior classic garden view room будет стоить 50 тыс. гривен.

Премиальный отдых в Baron Resort 5* / Фото: anextour.com.ua

Какие впечатления богачей после отдыха в лакшери-отеле?

Туристка Анна на Booking отметила, что Wi-Fi был плох, как и чай. А еще разнообразие пищи не впечатлило. Но в целом отдых в отеле оправдывает прайс. И ее отпуск удался!

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Екатерина, которая отдыхала в отеле тоже отметила плохой Wi-Fi. Уборка также была на низком уровне. Даже чаевые не влияли на персонал.

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

Как насчет отеля класса люкс Royal Savoy 5*?

Отель расположен в районе Шаркс Бэй недалеко от популярной Soho Square с десятками ресторанов и сувенирных магазинов, где любят гулять туристы.

В Royal Savoy 5* общая территория с отелем Savoy 5*. Но в Royal Savoy 5* имеется отдельное VIP-крыло, где живут гости. У них есть частный бассейн, пляж, lounge-зона и терраса. Заселяют в номера премиальной зоны туристов старше 12 лет, но исключения делают для тех, кто живет в фешенебельных виллах (там возраст не имеет значения).

Премиальный отдых в Royal Savoy 5* / Фото: booking.com

К слову, если вы заселитесь в Savoy 5*, то вам будут рады на территории Royal Savoy 5*. Вы сможете пользоваться услугами, которые предоставляют на территории. Единственное условие для посещения – возраст от 12 лет.

Туристы пользуются услугой "Ультра все включено", поэтому ассортимент еды большой, как и напитков. На территории отеля есть главный ресторан и 5 дополнительных, которые работают в формате "А ля карт". Также 8 баров и 3 бассейна.

Что по ценам? В отеле есть 79 номеров. Тур с перелетом и проживание в течение 7 дней для двух в стандартном номере стоит 74 тыс. гривен. В Junior Suite – 85 тыс. гривен.

Премиальный отдых в Royal Savoy 5* / Фото: booking.com

Какие впечатления богачей после отдыха в лакшери-отеле?

В отзывах на Booking заметно, что туристы в восторге от условий отеля. Негативных комментариев меньше, по сравнению с предыдущими отелями.

Туристка Татьяна отметила, что все было замечательно.

/ Фото: скриншот

Еще одна путешественница Татьяна оставила комментарий, но ее отпуск на 100% не удался. Она отдыхала в отеле в 2014-м и вернулась снова в 2019-м. Заметила, что уровень отеля за данный период снизился и не отвечает своей звездности.

Максимальная оценка гостиницы между 3* и 4*, – написала Татьяна.

Отзыв туриста об отдыхе в отеле / Фото: скриншот

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