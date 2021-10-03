Ціни, як на Мальдівах: 4 преміальних готелі Шарм-ель-Шейху і як насправді там живеться туристам

Єгипет в період коронавірусу став ТОП-місцем для туризму. Ми розповімо про преміальні готелі курорту Шарм-ель-Шейх, де прайс відпочинку за двох сягає 70 тис. гривень. І це за тиждень!

4 преміальних готелі Шарм-ель-Шейху

Про 4 преміальні готелі розповіла тревел-експертка Ганна Ковтун. У статті дізнаєтеся за що платять шалені кошти поціновувачі особливого. І про їх відгуки після відпочинку. Але перед прочитанням статті нагадаємо: що в Єгипті можливо двом і за 8 тис. гривень відпочити 7 днів в 4* готелі, а на Мальдівах – за 60 тис. гривень на бюджетному острові Маафуші про який ми розповідали раніше.

Тревел-експертка Ганна Ковтун / Фото: пресслужба

Розпочнемо з популярного Rixos Premium Seagate 5*

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5* готель розташований за 9 км їзди від аеропорту Шарм-ель-Шейх на побережжі бухти Набк Бей. Територія готелю величезна – 333 000 кв. м. Гості Rixos Premium Seagate користуються безоплатно за бажанням зручностями іншого готелю – Rixos Sharm El Sheikh. У нього інша концепція: менше гаму і максимум релаксу. Бо туди пропускають осіб віком від 16-ти років.

Преміальний відпочинок в Rixos Premium Seagate 5* / Фото: anextour.com.ua

Гостям, які люблять преміальне життя, пропонують 7 басейнів, десятки гірок в аквапарку просто неба та нічний клуб. І "Ультра все включено", тож є 4 ресторани та ще додаткових 7, які працюють у форматі "А ля Карт", але за попереднім бронюванням. І 7 барів, бо просеко на сніданок ніхто не скасовував. Словом, не готель, а маленьке місто з розвагами.

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Але є мінус. Готель розташований на побережжі бухти Набк Бей, яка не захищена від вітру, тож взимку вітряно. Також їй властиві приливи та відливи води. Не дивуйтеся, якщо після сніданку ви не побачите моря біля готелю. Але після обіду буде прилив і воно повернеться. Поціновувачам пляжного релаксу краще обрати інший готель.

Що по цінах? В готелі є 783 номери. Тур з перельотом та проживання протягом 6 днів для двох в Superior room коштує 73 500 гривень. В Deluxe room – 77 300 гривень.

Преміальний відпочинок в Rixos Premium Seagate 5* / Фото: anextour.com.ua

Які враження багатіїв після відпочинку в лакшері-готелі?

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Більшість відгуків на офіційному сайті готелю – позитивні. Але не обійшлося без прискіпливих туристів, яких готель не вразив на всі 100%.

Микита зізнався, що кухня хороша, але "не надзвичайна": в готелі стейки робити не вміють, як і суші. З алкогольними коктейлями та ж історія. Бухту оцінив, але сильні вітри завадили релаксу.

Відгук туриста після відпочинку в готелі / Фото: скріншот

Користувач М прокоментував, що готель не відповідає рівню 5*. Яєшню зранку не дочекаєшся, бо багато охочих поснідати, а ще засобів для догляду не вистачало. Згадане негативно вплинуло на його відпочинок.

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Користувач Ш хотів більше уваги від персоналу. Зауважив, що люди були "не дуже привітні", а асортимент їжі в головному ресторані – "скромний".

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Продовжимо Steigenberger Alcazar 5*, який обожнюють туристи з Йорданії

Готель також розташований на побережжі бухти Набк Бей, тож до тимчасової відсутності моря та сильного вітру любителі преміальності звикли.

Гостям Steigenberger Alcazar пропонують послугу "Все включено". На території 156 796 кв. м. є 6 барів, 7 ресторанів та 4 басейни. В прайс туру не враховують імпортні алкогольні напої, свіжовичавлені соки та кальяни. За перераховане треба доплатити.

Преміальний відпочинок в Steigenberger Alcazar 5* / Фото: anextour.com.ua

Дизайн інтер’єру – суцільна естетика: східний стиль в поєднанні з білим кольором викликає вау-ефект. В готелі більшість відпочивальників з Йорданії, які оцінили концепцію місця та його "мальдівський" прайс.

Що по цінах? В готелі є 610 номерів. Тур з перельотом та проживання протягом 6 днів для двох в Superior garden view room коштує 55 200 гривень. В Family garden room – 60 тис. гривень. Як вам ціни? За згаданий прайс можна відпочити на Мальдівах декілька днів.

Преміальний відпочинок в Steigenberger Alcazar 5* / Фото: booking.com

Які враження багатіїв після відпочинку в лакшері-готелі?

Відгуки мандрівників знайшли на Booking. Ситуація аналогічна, як і з попереднім готелем: більшість коментарів – позитивні, та не обійшлося без шокуючих історій, які асоціюються з 3*, а не 5* готелем високого рівня.

Турист Владислав не оцінив їжу, назвав її "одноманітною". Пригадаємо, що в готелі 7 ресторанів. І рекомендує взяти з собою ліки на випадок отруєння. Пише, що такі "історії" – традиція.

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Мандрівник Денис оцінив територію та ресторани. Але чоловіку не сподобався сервіс. Він назвав його "типовим єгипетським", який не відповідає рівню 5* готелю. І відзначив ще один мінус: до рифу йти близько 500 метрів, а ще часто штормило, тож купатися забороняли.

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Як щодо готелю Baron Resort 5*, де бухта сприятиме відпочинку?

Готель розташований на побережжі бухти Рас-Насрані, де немає сильних вітрів та відливів, як у Набк Бей. А який там підводний світ з рифами! Гостей також приваблює приватний пляж готелю протяжністю 600 метрів з білим піском.

Преміальний відпочинок в Baron Resort 5* / Фото: anextour.com.ua

Територія Baron Resort найменша , якщо порівняти з попередніми готелями – 100 000 кв.м. Його реновація відбулася в 2021-му, тож не лише розміщення сприятиме відпочинку, а й 5* умови номерів. До слова, у правому "крилі" готелю заселяють VIP-гостей, бо там найкращий краєвид з вікон номерів.

Гостям пропонують три басейни, один із яких з морською водою, а ще він працює 24/7. В готелях таке – рідкість, бо, зазвичай, басейни працюють до заходу сонця.

В гостей фешенебельного готелю Premium all inclusive. Вони харчуються в одному основному ресторані, а також чотирьох додаткових з автентичними кухнями світу, які працюють в форматі "А ля Карт". Також є 4 бари та 1 кафе.

Туристів також розважають додатковими активностями безоплатно, але лише раз на тиждень. Як щодо занурення з аквалангом, відвідування тенісного корту, антистресового масажу, або катання на водному велосипеді? Чи безоплатної стрижки і користування 30 хв інтернетом у бізнес-центрі? Якщо одноразова "акція" вас не влаштовує, то муситимете доплатити.

Що по цінах? В готелі є 357 номерів. Тур з перельотом та проживання протягом 6 днів для двох в Superior classic garden view room буде коштувати 50 тис. гривень.

Преміальний відпочинок в Baron Resort 5* / Фото: anextour.com.ua

Які враження багатіїв після відпочинку в лакшері-готелі?

Туристка Анна на Booking зазначила, що Wi-Fi був поганий, як і чай. А ще розмаїття їжі не вразило. Але загалом відпочинок в готелі виправдовує прайс. І її відпустка вдалася!

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Катерина, яка відпочивала в готелі теж зауважила про поганий Wi-Fi. Прибирання також було на низькому рівні, навіть, чайові не впливали на персонал.

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Як щодо готелю класу люкс Royal Savoy 5*?

Готель розташований в районі Шаркс Бей неподалік популярної Soho Square з десятками ресторанів та сувенірних магазинів, де люблять гуляти туристи.

В Royal Savoy 5* спільна територія з готелем Savoy 5*. Але в Royal Savoy 5* є окреме VIP-крило, де живуть гості. Вони мають приватний басейн, пляж, lounge-зону та терасу. Заселяють в номери преміальної зони осіб від 12 років, але виключення роблять для туристів, які живуть у фешенебельних вілах (там вік не має значення).

Преміальний відпочинок в Royal Savoy 5* / Фото: booking.com

До слова, якщо ви заселитеся в Savoy 5*, то вам будуть раді на території Royal Savoy 5*. Ви зможете користуватися послугами, які надають на території. Єдина умова для відвідин – вік від 12 років.

Туристи користуються послугою "Ультра все включено", тож асортимент їжі великий, як і напоїв. На території готелю є головний ресторан та 5 додаткових, які працюють у форматі "А ля Карт". Також 8 барів та 3 басейни.

Що по цінах? В готелі є 79 номерів. Тур з перельотом та проживання протягом 7 днів для двох в стандартному номері коштує 74 тис. гривень. У Junior Suite – 85 тис. гривень.

Преміальний відпочинок в Royal Savoy 5* / Фото: booking.com

Які враження багатіїв після відпочинку в лакшері-готелі?

У відгуках на Booking помітно, що туристи в захваті від умов готелю. Негативних коментарів менше, в порівнянні з попередніми готелями.

Туристка Тетяна зазначила, що все було чудово.

/ Фото: скріншот

Ще одна мандрівниця Тетяна залишила коментар, але її відпустка на 100% не вдалася. Вона відпочивала в готелі в 2014-му і повернулася знову в 2019-му. Зауважила, що рівень готелю за цей період знизився, і не відповідає своїй зірковості.

Максимальна оцінка готелю між 3* та 4*, – написала туристка Тетяна.

Відгук туриста про відпочинок в готелі / Фото: скріншот

Вмикайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок

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