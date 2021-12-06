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Лучшие новогодние шоу: 5 мероприятий декабря в Киеве, которые нельзя пропустить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
6 декабря, 10:18
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Расскажем о шоу, которые удивят каждого и на мгновение вернут в детство. В одном из них "Королева ночи" Оля Полякова появится в новом образе
5 мероприятий декабря в Киеве, которые нельзя пропустить
5 мероприятий декабря в Киеве, которые нельзя пропустить

Декабрь – это месяц горячего глинтвейна, подготовки к Новому году-2022 и посещение новогодних шоу, которые ассоциируются с магией и детством. "Сегодня" расскажут о ТОП-5 шоу, которые следует увидеть каждому. Выбирайте одно или несколько и насладитесь последним месяцем 2021 года!

Новогоднее шоу "Кибер-Санта. Другое измерение"

Этой зимой поклонников новогодних фантастических представлений и фанатов компьютерных игр ждет премьера концептуально шоу-путешествия "Кибер-Санта. Другое измерение". Впервые в Украине в шоу будут полностью стерты границы между зрителями, сценой и актерами. В нем не будет привычного зрительного зала и сидячих мест, а посетители отправятся в фантастическое путешествие между тремя сценами и сами окажутся в эпицентре сюжета, став частью представления.

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Новогоднее шоу
Новогоднее шоу "Кибер-Санта. Другое измерение" / Фото: пресс-служба

Когда: с 11 декабря по 9 января.

Цена: от 690 грн.

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Где: концерт-холл ВДНХ (павильон № 9), просп. Академика Глушкова, 1.

Спектакль "Щелкунчик"

Хотите вернуться в детство и сказку? Приходите на балет "Щелкунчик", роли в котором играют артисты театра Kyiv Modern-Ballet. Музыкальное сопровождение, харизма профессионалов на сцене и атмосфера в зале на миг "телепортируют" вас в зимнюю сказку. Если классический "Щелкунчик" надоел, то вас удивит балет в формате 3D (о нем – дальше).

Спектакль "Щелкунчик"
Спектакль "Щелкунчик" / Фото: concert.ua

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Когда: 5, 21, 22 и 23 января.

Цена: от 90 гривен.

Где: Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Мюзикл "Новая Снежная Королева"

Следующий ивент – это магия! Ведь в Украине впервые представят масштабный мюзикл бродвейского формата – "Новая Снежная Королева". В главной роли – Оля Полякова, которую все запомнили в амплуа "Королевы ночи". Но сценарий мюзикла будет не тот, о котором вы сначала подумали. Его апгрейдили авторы студии "Квартал 95" с учетом трендов и современной жизни.

Мюзикл "Новая Снежная Королева"
Мюзикл "Новая Снежная Королева" / Фото: скриншот

Когда: с 24 декабря по 5 января.

Цена: от 250 гривен.

Где: Дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Балет-феерия "Щелкунчик"-3D

Если любите эксклюзивные мероприятия, то приходите на "Щелкунчик"-3D. Для зрителей готовят не классический балет, а представление в 3D-формате. Вас удивят спектаклем с элементами циркового шоу, компьютерными эффектами и другими неожиданными решениями от креаторов.

Балет-феерия "Щелкунчик"-3D
Балет-феерия "Щелкунчик"-3D / Фото: kontramarka.ua

Когда: 25 декабря в 15:00 и 19:00.

Цена: от 250 гривен.

Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1.

Вечер джаза Christmas Jazz

Зима без джазовой музыки не зима. Согласны? Приходите на Christmas Jazz с самыми родными и насладитесь подборкой композиций, которые будут играть вживую. Удивлять талантом на сцене будут отечественные музыканты. Вам понравится!

Вечер джаза Christmas Jazz
Вечер джаза Christmas Jazz / Фото: Pexels

Когда: 25 декабря в 20:00.

Цена: от 250 гривен.

Где: Дом кино, ул. Саксаганского, 6.

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 ивентов декабря, которые рекомендуем посетить.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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