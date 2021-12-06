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Найкращі новорічні шоу: 5 заходів грудня в Києві, які не варто пропускати

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
6 грудня, 10:18
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Розкажемо про шоу, які здивують кожного та на мить повернуть у дитинство. В одному з них "Королева ночі" Оля Полякова з'явиться в новому образі
5 заходів грудня в Києві, які не варто пропускати
5 заходів грудня в Києві, які не варто пропускати

Грудень – це місяць гарячого глінтвейну, підготовки до Нового року-2022 та відвідання новорічних шоу, які асоціюються з магією та дитинством. "Сьогодні" розкажуть про ТОП-5 шоу, які варто побачити кожному. Вибирайте одне чи кілька і насолодіться останнім місяцем 2021 року!

Новорічне шоу "Кібер-Санта. Інший вимір"

Цієї зими шанувальників новорічних вистав та фанатів комп'ютерних ігор чекає прем'єра концептуальної шоу-подорожі "Кібер-Санта. Інший вимір". Вперше в Україні на шоу здивують відсутністю кордонів між глядачами, сценою та акторами. У перформансі не буде звичного залу для глядачів і сидячих місць, а відвідувачі вирушать у фантастичну подорож між трьома сценами і самі опиняться в епіцентрі сюжету, ставши частиною вистави.

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Новорічне шоу
Новорічне шоу "Кібер-Санта. Інший вимір" / Фото: прес-служба

Коли: з 11 грудня по 9 січня.

Ціна: від 690 гривень.

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Де: концерт-хол ВДНГ (павільйон № 9), просп. Академіка Глушкова, 1.

Вистава "Лускунчик"

Хочете повернутися на мить у дитинство та казку? Приходьте на балет "Лускунчик", ролі в якому зіграють артисти театру Kyiv Modern-Ballet. Музичний супровід, харизма професіоналів на сцені та атмосфера в залі на мить "телепортують" вас у зимову казку. Якщо класичний "Лускунчик" уже набрид, то вас вразить балет у форматі 3D (про нього – далі).

Вистава
Вистава "Лускунчик" / Фото: concert.ua

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Коли: 5, 21, 22 та 23 січня.

Ціна: від 90 гривень.

Де: у Жовтневому палаці, алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Мюзикл "Нова Снігова Королева"

Наступний івент – це магія! Бо в Україні вперше представлять масштабний мюзикл бродвейського формату "Нова Снігова Королева". У головній ролі – Оля Полякова, яку всі запам’ятали в амплуа "Королеви ночі". Але сценарій мюзиклу буде не той, про який ви подумали спершу. Його апгрейдили автори студії "Квартал 95", зважаючи на тренди та сучасне життя.

Мюзикл
Мюзикл "Нова Снігова Королева" / Фото: скріншот

Коли: з 24 грудня по 5 січня.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Палац "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Балет-феєрія "Лускунчик"-3D

Якщо любите ексклюзивні заходи, то приходьте на "Лускунчик"-3D. Для глядачів готують не класичний балет, а постановку в 3D-форматі. Вас здивують виставою з елементами циркового шоу, комп'ютерними ефектами та іншими неочікуваними рішеннями від креаторів.

Балет-феєрія "Лускунчик"-3D
Балет-феєрія "Лускунчик"-3D / Фото: kontramarka.ua

Коли: 25 грудня о 15:00 та 19:00.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1.

Вечір джазу Christmas Jazz

Зима без джазової музики не зима. Погоджуєтеся? Приходьте на Christmas Jazz з найріднішими та насолодіться добіркою композицій, які гратимуть наживо. Дивувати талантом на сцені будуть вітчизняні музиканти. Вам сподобається!

Вечір джазу Christmas Jazz
Вечір джазу Christmas Jazz / Фото: Pexels

Коли: 25 грудня о 20:00.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 івентів грудня, які рекомендуємо відвідати.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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