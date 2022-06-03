Что везут иностранцы из Киева за границу и почему он лучше Берлина – рассказала экскурсовод

О 5 причинах приехать в Киев после победы – в материале "Сегодня"

5 причин приехать в Киев после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

3 июня ровно 100 дней, как длится полномасштабная война в Украине. Земляки ждут желаемой новости о победе, чтобы отпраздновать ее в столице – Киеве. Мы с экскурсоводом Наталией Пирог расскажем 5 причин, почему туристы и украинцы приедут в мегаполис каштанов, которому 1540 лет.

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Люди

Основное ценность Киева – это горожане. Их обожают туристы за душевность, искренность и желание помочь. Сравнивая с другими национальностями, украинцы для них на первом месте. После победы туристические приоритеты в городе изменятся для новоприбывших.

Иностранцы захотят приехать и посмотреть на украинцев, которые не только победили врага, но и защитили государство и сохранили его ценности, – отмечает Наталья Пирог.

История

29 мая Киеву исполнилось 1540 лет. С начала войны не только соотечественники, но и потенциальные туристы больше стали интересоваться историей Украины. Приехав в столицу, посетите музеи для ознакомления с важными событиями. Запланируйте поход в музей "Становления украинской нации", Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и Музей истории Киева.

Гуляя по столице, вспомните легендарных людей, родившихся в Киеве: авиаконструктора Игоря Сикорского, художника Казимира Малевича, экс-премьер-министра Израиля Голду Меир, писателя Михаила Булгакова и других.

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Атмосфера города

Украинцы и туристы вернутся в Киев после победы ради атмосферы свободы и творчества. Она в столице повсюду. Но экскурсовод Наталья Пирог отметила места, где атмосфера по-особенному ощутима: улица Рейтарская и Стрелецкая возле метро "Золотые Ворота", Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко, зона отдыха "Пейзажная аллея".

Говорят, что Киев – это второй Берлин. Поверьте, столица Украины все же круче! Атмосфера творчества и свободы здесь бурлит даже во время войны, когда сложно. Сначала кажется, что город "колючий". Когда познакомитесь с ним поближе, почувствуете, как будете влюбляться в него больше и больше, – отмечает Наталья Пирог.

Архитектура

В Киеве органично миксируется архитектура прошлого и современного. Возле небоскреба может находиться частная усадьба – и это эстетическое наслаждение. Гуляя, чувствуете себя в разных веках.

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В ТОП-списке архитектурных достопримечательностей must see:

Софийский собор – "сердце" города, которому более 1000 лет. Уникальнее достопримечательности в Европе не существует – она особенна мозаиками и фресками (их более 3 тыс. кв. м).

Киевская крепость – непопулярное среди туристов место, некоторые киевляне о нем и не слышали. За вау-видами на стадион "Олимпийский" сюда!

Андреевская церковь - единственная в Киеве, у которой нет колоколов. До войны она работала в режиме музея. Храм является придворцовой церковью Мариинского дворца.

Гастрокультура

Украинская кухня конкурирует с аутентичными блюдами Италии и других стран. Туристы и соотечественники по приезду заказывают локальную киевскую еду: котлету, перепичку, торт и десерт сухое варенье (цукаты).

Иностранные туристы любили до войны "Киевский торт" за границу везти родным, – отмечает Наталья Пирог.

На время войны с "Киевским тортом" у украинцев ассоциации другие...

Ресторанный бизнес в Киеве прогрессирует, даже в военный период. Придя в художественно-гастрономическое пространство "Остання барикада", познакомитесь не только с гастросочетаниями, но и историей города. В заведении "100 років тому вперед" шеф-повара Евгения Клопотенко, попробуете современную украинскую кухню. Поверьте, позиции меню вам и не снились. Как насчет пчел на праздничный обед ко дню победы?

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