Не только из-за "Пьяной вишни": 5 причин приехать во Львов после победы

Гид рассказала, за что туристы обожают Львов. Настойка "Пьяная вишня" и Площадь Рынок – не единственные особенности города

5 причин, почему путешественники приезжают и возвращаются в город Льва / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают планировать, куда поедут после победы. Львов – один из городов must visit. Его архитектура напоминает Краков, Вену, Будапешт и Прагу, но традиции и культура, безусловно, украинские. Мы пообщались со львовским гидом Еленой Дворкиной, которая устраивала до войны экскурсии для украинцев и иностранцев. Она назвала 5 причин, почему путешественники приезжают и возвращаются в город Льва.

Пообщались со львовским гидом Еленой Дворкиной / Фото: пресс-служба

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История и традиции

Львов – город герой, которому удалось сохранить украинское начало, несмотря на события. История и традиции мотивируют туристов к посещению музеев. Познакомят путешественников с традициями, бытом и историей в музее под открытым небом "Шевченківський гай", Этнографическом музее и Этногалерее Роксоланы Шевчук.

Львову более 700 лет. Город был в составе разных государств: здесь говорили и на немецком, и на польском. Но Львов сохранил у себя украинское начало. Он пример того, как городу удалось не потерять украинское, учитывая события XIX и XX века, – отметила гид Елена Дворкина.

Архитектура

Во Львове красота будет окружать повсюду! В области увидите примерно 40% всех памятников архитектуры Украины. Масштабы и количество впечатляют. ТОП-5 достопримечательностей среди туристов во Львове:

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Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. Он освящен и открыт 6 декабря 2011 года по случаю 20-й годовщины создания Вооруженных сил Украины. Армянский кафедральный собор. Памятник архитектуры XIV века относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Чего только стоят росписи мастера сакральной живописи Яна Генрика Розена (им примерно сто лет). Дворец Потоцких. Памятник архитектуры построен в 1889-м для званых приемов. До войны туристы не обходили его, как и режиссеры, снимавшие кино (Д'Артаньян и три мушкетера, "Тайный дневник Симона Петлюры" и другие). Часовня Боимов. Достопримечательность позднего ренессанса – украшение Кафедральной площади, которая не имеет аналогов среди архитектурных произведений в Украине. Оперный театр. Место встречи не только для селфи возле фасада, но и посещения оперных и балетных перформансов.

Локальный колорит

Опытные путешественники совмещают отдых с посещением нетуристических локаций, которые обожают местные. Они находятся подальше от туристических маршрутов. Уютные улочки и галереи – место силы львовян : ул. Генерала Чупрынки, ул. Евгения Коновальца, ул. Котляревского, музей под открытым небом "Шевченківський гай", галереи "Дзиґа" и Ya Gallery Lviv.

В списках ТОП-10 в Google их не найдете. Но придя туда, почувствуете львовский колорит, которого нет на Площади Рынок.

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Гастрокультура

Туристы традиционно устраивают гастротуры в городе Льва. Львовский сырник, блюда из мяса свинины, вкусный кофе и настойка "Пьяная вишня" – в их ежедневном меню. Кофе туристы меньше выпивают, чем настойки. Вишневка для львовян не символ города, а для туристов, наоборот. Местные предпочитают вино или пиво из местных пивоварен. Заведение, которое обожают во Львове – "Ресторация Бачевских". Оно в списке must visit любителей города.

Фестивали

Более 40 фестивалей устраивали ежегодно во Львове до войны. У путешественников город ассоциировался с весельем и прогрессивными ивентами.

ТОП-3 фестиваля:

Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. Издание The Guardian добавило его в список лучших джаз-фестивалей Европы в 2016 году. Главный тематический кофейный фестиваль Украины – "На каву до Львова". На фестивале устраивают голосование для определения лучшего кафе города. А еще львовяне и гости узнают культуру напитка, пробуя его. Одно из крупнейших массовых культурных мероприятий – "Форум Издателей". Литературный фестиваль с книжной ярмаркой проводится с 1994 года.

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