Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?

Доля Путіна

Зеленська про чоловіка

Зірки vs папуги

Нова пандемія?

Куди піти у Києві

I love Lviv
СЬОГОДНІ Life No Stress

Що везуть іноземці з Києва за кордон та чому він кращий за Берлін – розповіла екскурсовод

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 15:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про 5 причин приїхати до Києва після перемоги – в матеріалі "Сьогодні"
5 причин приїхати в Київ після перемоги
5 причин приїхати в Київ після перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

3 червня рівно 100 днів, як триває повномасштабна війна в Україні. Земляки чекають омріяної новини про перемогу, щоб відсвяткувати її в столиці – Києві. Ми з екскурсоводом Наталією Пиріг розповімо 5 причин, чому туристи та українці приїдуть до мегаполіса каштанів, якому 1540 років.

Реклама

Люди

Основне надбання Києва – це містяни. Їх обожнюють туристи за душевність, щирість та бажання допомогти. Порівнюючи з іншими національностями, українці для них на першому місці. Після перемоги туристичні пріоритети в місті зміняться для новоприбулих.

Іноземці захочуть приїхати та подивитися на українців, які не лише перемогли ворога, а й захистили державу та зберегли її цінності, – зауважує Наталя Пиріг.

Історія

29 травня Києву виповнилося 1540 років. З початку війни не лише співвітчизники, а й потенційні туристи більше почали цікавитися історією України. Приїхавши до столиці, відвідайте музеї для ознайомлення з важливими подіями. Заплануйте похід до музею "Становлення української нації", Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та Музею історії Києва.

Гуляючи столицею, пригадайте легендарних постатей, які народилися в Києві: авіаконструктора Ігоря Сікорського, художника Казимира Малевича, експрем’єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр, письменника Михайла Булгакова та інших.

Реклама

Атмосфера міста

Українці та туристи повернуться в Київ після перемоги задля атмосфери свободи та творчості. Вона в столиці всюди. Але екскурсовод Наталя Пиріг відзначила місця, де атмосфера по-особливому відчутна: вулиця Рейтарська та Стрілецька неподалік метро "Золоті Ворота", Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка, зона відпочинку "Пейзажна алея".

Кажуть, що Київ – це другий Берлін. Повірте, столиця України все ж крутіша! Атмосфера творчості та свободи тут вирує навіть у часи війни, коли складно. Спершу здається, що місто "колюче". Коли познайомитеся з ним ближче, відчуєте, як закохуватиметеся в нього більше і більше, – зауважує Наталя Пиріг.

Архітектура

У Києві органічно міксується архітектура минулого та сучасного. Біля хмарочосу може розташовуватися приватна садиба – і це естетична насолода. Гуляючи, відчуваєте себе водночас у різних століттях.

Реклама

У ТОП-списку архітектурних пам’яток must see:

  1. Софіївський собор -"серце" міста, якому понад 1000 років. Унікальнішої пам’ятки в Європі не існує – вона особлива мозаїками та фресками (їх понад 3 тис. кв. м).
  2. Київська фортеця – непопулярне серед туристів місце, дехто з місцевих про нього й не чув. За вау-краєвидом на стадіон "Олімпійський" сюди!
  3. Андріївська церква – єдина у Києві, яка не має дзвонів. До війни вона працювала в режимі музею. Храм є припалацовою церквою Маріїнського палацу.

Гастрокультура

Українська кухня конкурує з автентичними стравами Італії та інших країн. Туристи та співвітчизники по приїзду замовляють локальну київську їжу: котлету, перепічку, торт та десерт сухе варення (цукати).

Іноземні туристи любили до війни "Київський торт" за кордон везти рідним, – зауважує Наталя Пиріг.

На час війни з "Київським тортом" у українців асоціації інші...

Ресторанний бізнес у Києві прогресує, навіть, у воєнний період. Прийшовши в мистецько-гастрономічний простір "Остання барикада", познайомитеся не лише з гастропоєднаннями, а й історією міста. У закладі "100 років тому вперед" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, спробуєте сучасну українську кухню. Повірте, позиції меню вам і не снилися. Як щодо бджіл на святковий обід до дня перемоги?

Дізнайтеся 5 причин приїхати у Львів після перемоги.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти