Репортаж

Со вкусом Киева: мы продегустировали любимый коктейль туристов города и нашли аналог сухому варенью

Стоит Киев на вкус 280 гривен

Если вы думали, что коктейль Pantone – это максимум, который вас удивит, то ошибались. Потому что сегодня мы расскажем об очередном эксклюзиве. Это Kyiv Candied Fruit, один глоток которого напоминает традиционное киевское варенье, мотивирует любить дижестивы и узнавать забытую историю столицы. А музу этого коктейля вообще можно увидеть на Подоле в Киеве.

Мы успели продегустировать коктейль до локдауна в Киеве, поэтому сохраняйте место и название напитка, чтобы знать куда идти после окончания карантина.

Kyiv Candied Fruit Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Где искать коктейль?

Нашла я этот элегантный напиток в 11 Mirrors Restaurant&Bar, что при отеле 11 Mirrors Design Hotel на Богдана Хмельницкого. Локация отеля принимает гостей города уже 8 лет, а вот руфтоп работает около 2,5 лет. Хотя, кнопка в лифте на 11 этаж все время была и интриговала посетителей. Все хотели увидеть, что же там такое! А сегодня место полюбилось путешественникам и жителям города, которые любят изысканные напитки и кухню со смыслом.

11 Mirrors Restaurant & Bar Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Словом, этот коктейль – не просто набор составляющих в рецептуре, а целая история, которая начинается с 17 века в Киеве и актуализируется в 21-м. Он является одним из девяти авторских коктейлей бара, посвященный конкретному герою сегодняшнего дня.

В чем особенность и рецептура?

На создание Kyiv Candied Fruit вдохновила экскурсовод Юлия Бевзенко. Она с 2014 года влюбляет людей в историю столицы и имеет титул "Амбасадора Киева" от Kyiv Tourism Award. А ключевой точкой реализации коктейля стал ее проект "Ищи!" с концептуальными мини-скульптурами, которые разбросаны по Киеву с историческим бэкграундом. Вот так команда бара нашла свое вдохновение в скульптуре №4 на Подоле (это "Киевское сухое варенье") и придумала рецепт. Надеемся, вы не думали, что единственным символом Киева является Киевский торт? Копайте глубже, потому что именно столичное варенье отражает гастрономическое наследие города.

Фигурка №4 "Киевское сухое варенье" Фото: yuliabevzenko.com

Креатор варенья – кондитер Балью, который во время сопровождения Екатерины II в 1787 году сломал ногу и остался в Киеве лечиться. Во время выздоровления локальные фрукты вдохновили его создать десерт, который и вошел в историю. В 17 веке варенье было популярным десертом, но со временем его забыли. А сейчас по-модному называют не "сухое варенье", а "цукаты". В баре эту историю интерпретировали в целый коктейль. Как вам такое? Словом, чтобы быть в исторической теме города, иногда достаточно спросить бармена: "А какой концепт коктейля?".

Бармен Дарья Пашкель говорит, что Kyiv Candied Fruit часто заказывают туристы, которые хотят почувствовать Киев на вкус. Но не удивляйтесь, если после бокала она вам посоветует еще и посмотреть саму фигурку №4 на Андреевском спуске, 2Д. Потому что это действительно того стоит.

Бармен Дарья Пашкель Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Это десертный коктейль формата диджестив, поэтому Дарья называет его вишенкой на торте. Им стоит завершать трапезу, но не начинать.

Готовят коктейль методом шейк по такому рецепту:

40 мл ягодной водки; 20 мл хереса Pedro Ximenez; 10 мл лимонного фреша; 15 мл итальянского мороженого Семифредо; 15 мл каштанового пюре; 15 мл сиропа из эля.

В качестве добавки к коктейлю используют цукаты, но не фруктовые, а микс овощей. Среди них — тыква и свекла.

Прайс сухого варенья в формате коктейля составляет 280 гривен. Да, именно столько стоит билет в гастрономическую историю 17 века Киева и обратно.

Что хочется сказать после выпитого коктейля?

Ранее мне удавалось ощутить на вкус столицу только в формате котлеты или торта . Но признаюсь честно, большее наслаждение я получила во время дегустации коктейля, потому что параллельно слушала исторический бэкграунд напитка от бармена и одновременно искала совместное в рецептуре. И таки нашла.

Kyiv Candied Fruit Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

На вкус – это сладкая, но не приторная история с выдержанным балансом. Присутствует легкая кислинка за счет лимонного фреша и эля. Запах коктейля напоминал сезон цветения каштанов в Киеве, потому что в аромате коктейля каштан выходит на первый план, который дополняет сироп эля. Послевкусие со сладким хересом и легкие ягодные оттенки напомнили цукаты.

Словом, сладкоежкам и любителям Киева понравится. Но и стоит попробовать тем, кто хочет поближе познакомиться с историей столицы через алкокультуру.

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