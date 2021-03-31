Со вкусом Киева: мы продегустировали любимый коктейль туристов города и нашли аналог сухому варенью
Стоит Киев на вкус 280 гривен
Если вы думали, что коктейль Pantone – это максимум, который вас удивит, то ошибались. Потому что сегодня мы расскажем об очередном эксклюзиве. Это Kyiv Candied Fruit, один глоток которого напоминает традиционное киевское варенье, мотивирует любить дижестивы и узнавать забытую историю столицы. А музу этого коктейля вообще можно увидеть на Подоле в Киеве.
- Мы успели продегустировать коктейль до локдауна в Киеве, поэтому сохраняйте место и название напитка, чтобы знать куда идти после окончания карантина.
Нашла я этот элегантный напиток в 11 Mirrors Restaurant&Bar, что при отеле 11 Mirrors Design Hotel на Богдана Хмельницкого. Локация отеля принимает гостей города уже 8 лет, а вот руфтоп работает около 2,5 лет. Хотя, кнопка в лифте на 11 этаж все время была и интриговала посетителей. Все хотели увидеть, что же там такое! А сегодня место полюбилось путешественникам и жителям города, которые любят изысканные напитки и кухню со смыслом.
Словом, этот коктейль – не просто набор составляющих в рецептуре, а целая история, которая начинается с 17 века в Киеве и актуализируется в 21-м. Он является одним из девяти авторских коктейлей бара, посвященный конкретному герою сегодняшнего дня.
На создание Kyiv Candied Fruit вдохновила экскурсовод Юлия Бевзенко. Она с 2014 года влюбляет людей в историю столицы и имеет титул "Амбасадора Киева" от Kyiv Tourism Award. А ключевой точкой реализации коктейля стал ее проект "Ищи!" с концептуальными мини-скульптурами, которые разбросаны по Киеву с историческим бэкграундом. Вот так команда бара нашла свое вдохновение в скульптуре №4 на Подоле (это "Киевское сухое варенье") и придумала рецепт. Надеемся, вы не думали, что единственным символом Киева является Киевский торт? Копайте глубже, потому что именно столичное варенье отражает гастрономическое наследие города.
Креатор варенья – кондитер Балью, который во время сопровождения Екатерины II в 1787 году сломал ногу и остался в Киеве лечиться. Во время выздоровления локальные фрукты вдохновили его создать десерт, который и вошел в историю. В 17 веке варенье было популярным десертом, но со временем его забыли. А сейчас по-модному называют не "сухое варенье", а "цукаты". В баре эту историю интерпретировали в целый коктейль. Как вам такое? Словом, чтобы быть в исторической теме города, иногда достаточно спросить бармена: "А какой концепт коктейля?".
Бармен Дарья Пашкель говорит, что Kyiv Candied Fruit часто заказывают туристы, которые хотят почувствовать Киев на вкус. Но не удивляйтесь, если после бокала она вам посоветует еще и посмотреть саму фигурку №4 на Андреевском спуске, 2Д. Потому что это действительно того стоит.
Это десертный коктейль формата диджестив, поэтому Дарья называет его вишенкой на торте. Им стоит завершать трапезу, но не начинать.
Готовят коктейль методом шейк по такому рецепту:
- 40 мл ягодной водки;
- 20 мл хереса Pedro Ximenez;
- 10 мл лимонного фреша;
- 15 мл итальянского мороженого Семифредо;
- 15 мл каштанового пюре;
- 15 мл сиропа из эля.
В качестве добавки к коктейлю используют цукаты, но не фруктовые, а микс овощей. Среди них — тыква и свекла.
Прайс сухого варенья в формате коктейля составляет 280 гривен. Да, именно столько стоит билет в гастрономическую историю 17 века Киева и обратно.
Ранее мне удавалось ощутить на вкус столицу только в формате котлеты или торта. Но признаюсь честно, большее наслаждение я получила во время дегустации коктейля, потому что параллельно слушала исторический бэкграунд напитка от бармена и одновременно искала совместное в рецептуре. И таки нашла.
На вкус – это сладкая, но не приторная история с выдержанным балансом. Присутствует легкая кислинка за счет лимонного фреша и эля. Запах коктейля напоминал сезон цветения каштанов в Киеве, потому что в аромате коктейля каштан выходит на первый план, который дополняет сироп эля. Послевкусие со сладким хересом и легкие ягодные оттенки напомнили цукаты.
Словом, сладкоежкам и любителям Киева понравится. Но и стоит попробовать тем, кто хочет поближе познакомиться с историей столицы через алкокультуру.
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