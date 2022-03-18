Сколько переплачивают арендаторы и почему украинцам не все хотят сдавать жилье – в материале "Сегодня"

Цены повысили, а жилье сдавать украинцам боятся! Почему ситуация в Польше критическая – ответил эксперт / Фото: Коллаж: Сегодня

За время войны России против Украины, которая началась 24 февраля, страну покинуло более 3 млн. украинцев. Самая популярная страна для временного переезда – Польша. Из-за большого спроса на аренду жилья среди украинцев в стране, квартиру найти почти невозможно, а цены значительно повысили . Мы узнали у владелицы агентства недвижимости Эллы Водопьяновой, как изменилась ситуация на рынке Вроцлава после войны в Украине.

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Почему не всем украинцам готовы сдавать жилье?

Ситуация на рынке недвижимости в Польше критическая. Из-за огромного спроса на жилье и минимум свободных квартир, владельцы устраивают кастинги арендаторам. Чаще выбирают тех, кто предложит больше денег за аренду квартиры.

Следующая проблема – в "статусе" беженца. Большинство арендодателей боятся сдавать жилье украинцам из-за сомнений в платежеспособности. На решение арендодателя положительно повлияет рабочий договор об официальном трудоустройстве арендатора. Очевидно, у многих беженцев он отсутствует.

/ Фото: Pexels

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Арендодатели не готовы сдавать жилье беженцам на короткий срок. Практически все хотят подписать договор аренды минимум на год. Это минимизирует возможность арендовать квартиру украинцам, приехавшим в Польшу на временный период, чтобы подумать о дальнейших действиях.

Как повысили цены на аренду жилья?

На третий день войны в Украине арендодатели Польши повысили цены на жилье. Ведь тысячи украинцев на границе стали потенциальными арендаторами и спрос на рынке автоматически вырос. Во Вроцлаве цены на аренду квартир повысили на 25-30%.

Ориентировочный прайс на аренду до и после войны в Украине (с учетом оплаты коммунальных услуг):

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1 комнатная квартира: до – 14 тыс. гривен, после – 17 тыс. гривен.

2 комнатная квартира: до – 19 тыс. гривен, после – от 22 тыс. гривен.

3 комнатная квартира: до – 22 тыс. гривен, после – от 28 тыс. гривен.

В каком районе искать квартиру, чтобы сэкономить на аренде?

У арендодателей нововведение! Сегодня район не влияет на формирование цены арендованного жилья. До начала войны на польском рынке недвижимости было наоборот. Не удивляйтесь, если увидите аналогичную цену на однокомнатную квартиру в неблагополучном районе Вроцлава и новом премиальном ЖК.

Хозяева квартир в неблагополучных районах ставят ценники аналогичные, как в премиальных ЖК. Ведь люди берут все, что попадется, чтобы арендовать, – говорит эксперт Элла Водопьянова.

/ Фото: Pexels

Увидеть свободную квартиру, даже в неблагополучных районах – это редкость. Нужно ежеминутно обновлять сайты в надежде найти актуальное объявление. Рекомендуемые сайты для поиска жилья в Польше – OLX, Otodom и Gumtree.

Скорее найдете квартиру, если обратитесь в агентство недвижимости и займете очередь на просмотр квартир. Тем более что незнание польского языка усложнит процесс аренды.

Не все поляки наживаются на ситуации в Украине. Есть хозяева, которые не повышают цену (но это исключение) или заселяют бесплатно переселенцев, дают еду, одежду или медикаменты, – говорит эксперт Элла Водопьянова.

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