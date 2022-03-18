Скільки переплачують орендарі та чому українцям не всі хочуть здавати житло – в матеріалі "Сьогодні"

Ціни підвищили, а житло здавати українцям бояться! Чому ситуація в Польщі критична - відповів експерт / Фото: Колаж: Сьогодні

За час війни Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, країну покинуло понад 3 млн українців. Найпопулярніша країна для тимчасового переїзду – Польща. Через великий попит на оренду житла серед українців у країні, квартиру знайти майже неможливо, а ціни підвищили врази. Ми дізналися у власниці агенції нерухомості Елли Водоп'янової, як змінилася ситуація на ринку Вроцлава після війни в Україні.

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Чому не всім українцям готові здавати житло?

Ситуація на ринку нерухомості в Польщі критична. Через величезний попит на житло та мінімум вільних квартир, власники влаштовують кастинги орендарям. Частіше обирають тих, хто запропонує більше грошей за оренду квартири.

Наступна проблема – в "статусі" біженця. Більшість орендодавців бояться здавати житло українцям через сумніви в платоспроможності. На рішення орендодавця позитивно вплине робочий догорів про офіційне працевлаштування орендаря. Очевидно, в багатьох біженців він відсутній.

/ Фото: Pexels

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Орендодавці не готові здавати житло біженцям на короткий термін. Практично всі хочуть підписати договір про оренду щонайменше на рік. Це мінімізує можливість орендувати квартиру українцям, які приїхали до Польщі на тимчасовий період, щоб подумати про подальші дії.

Як підвищили ціни на оренду житла?

На третій день війни в Україні орендодавці Польщі підвищили ціни на житло. Адже тисячі українців на кордоні стали потенційними орендарями, тож попит на ринку автоматично зріс. У Вроцлаві ціни на оренду квартир підвищили на 25-30%.

Орієнтовний прайс на оренду до та після війни в Україні (з урахуванням оплати комунальних послуг):

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1 кімнатна квартира: до – 14 тис. гривень, після – 17 тис. гривень.

2 кімнатна квартира: до – 19 тис. гривень, після – від 22 тис. гривень.

3 кімнатна квартира: до – 22 тис. гривень, після – від 28 тис. гривень.

В якому районі шукати квартиру, щоб зекономити на оренді?

В орендодавців нововведення! Сьогодні район не впливає на формування ціни орендованого житла. До початку війни в Україні на польському ринку нерухомості було навпаки. Не дивуйтеся, якщо побачите аналогічну ціну на однокімнатну квартиру в занедбаному районі Вроцлава та новому преміальному ЖК.

Господарі квартир у занедбаних районах ставлять цінники аналогічні, як у преміальних ЖК. Бо люди беруть все, що попадеться, аби орендувати, – каже експертка Елла Водоп'янова.

/ Фото: Pexels

Побачити вільну квартиру, навіть, в занедбаних районах – це рідкість. Потрібно щохвилини оновлювати сайти в надії побачити актуальне оголошення. Рекомендовані сайти для пошуку житла в Польщі – OLX , Otodom та Gumtree.

Швидше знайдете квартиру, якщо звернетеся до агенції нерухомості та станете в чергу на перегляд квартир. Тим паче, що незнання польської мови ускладнить процес оренди.

Не всі поляки наживаються на ситуації в Україні. Є господарі, які не підвищують ціну (але це виключення) чи заселяють безоплатно переселенців, дають їжу, одяг чи медикаменти, – каже експертка Елла Водоп'янова.

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