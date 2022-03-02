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Бесплатно: Wizz Air предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины – как получить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 марта, 12:39
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Рейсы запланированы на март из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии
/ Фото: Pexels

Мирные жители Украины массово покидают страну из-за России, напавшей на страну 24 февраля. С тех пор мегаполисы разгромлены, а десятки мирных людей (среди которых дети) пострадали. Тысячи горожан бегут из страны за границу, чтобы уберечь себя.

Венгерская авиакомпания бюджетных билетов Wizz Air отреагировала на проблему и предоставила бесплатно 100 тыс. билетов для украинских беженцев. Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

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Краткомагистральные рейсы будут отправляться из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии в марте. В цену 0 гривен за билет учтена ручная кладь, а за багаж нужно доплачивать отдельно. Для бронирования билета необходим украинский паспорт, удостоверяющий личность.

Предложение действует на специальной странице официального сайта Wizz Air.

Для украинцев, оказавшихся в других странах, компания установила специальную цену на "спасательный" билет – €29.99 и €69.99.

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Напомним, где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций.

Также важно знать, что делать в случае аварий на химических объектах.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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