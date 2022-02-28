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Что делать людям при авариях на химических объектах – каждый должен знать

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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28 февраля, 11:33
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Следуйте выполнению этих минимальных правил, и это поможет вам сохранить здоровье в случае угрозы
Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах?
Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах? / Фото: pixabay.com

Пятый день вторжения России, и мы верим в нашу победу, потому что иначе быть не может! Но от врага можно ожидать чего угодно, это тоже нужно понимать. "Каждый из нас – воин", – Зеленский обратился к украинцам. Враг не брезгует гнусными методами и нацелен бить по нефтехимической промышленности. Рассказываем, что делать в случае аварий на химических объектах.

Краткая инструкция по гражданской защите граждан:

  • Закройте окна и не открывайте их без необходимости. А если нужно открыть, то завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
  • Старайтесь меньше пребывать на воздухе.
  • Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении увлажнители воздуха. Постоянно проводите влажную уборку.
  • Если чувствуете запах дыма, то сразу надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
  • Пейте в день еще больше воды – увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

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  • Лучше пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки.
  • Несколько раз в день принимайте душ, а если нет возможности, что хотя бы промывайте нос и горло.
  • В идеале рекомендуется немедленно выехать с места близкого к аварии.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС.

Также читайте, как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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