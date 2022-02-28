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Где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 февраля, 12:40
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Лекарства для раковых больных можно попросить в контакт-центре МОЗ, на сайте "Подпишись на жизнь", а также в благотворительных фондах и организациях
Лекарства для раковых больных можно попросить в контакт-центре МОЗ, на сайте «Подпишись на жизнь», а также в благотворительных фондах
Лекарства для раковых больных можно попросить в контакт-центре МОЗ, на сайте «Подпишись на жизнь», а также в благотворительных фондах / Фото: freepik.com

Онкопрепараты, как и другие лекарства для лечения серьезных состояний в нынешней ситуации войны с Россией могут поставляться с перебоями. Получить лекарства для раковых больных и другие медикаменты можно через МОЗ Украины и другие сервисы.

Так, сейчас работает контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, принимающий звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и передадут для оперативного решения. Там скоординируют также с волонтерами и международными организациями, которые откликнулись на просьбу о помощи.

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Контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 принимает звонки и запросы относительно критических потребностей по лекарствам
Контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 принимает звонки и запросы относительно критических потребностей по лекарствам / Фото: freepik.com

Также можно поискать нужный препарат на сайте "Лекарство для онкобольных – подпишись на жизнь". Здесь можно найти лекарство, которое закупались за государственные средства по направлению онкологические и онкогематологические заболевания. А также найти лекарство из национального перечня основных лекарственных средств; настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный вами регион.

Также можно попробовать обращаться в благотворительные фонды, такие как "Благотворительный Фонд "Инна", "Афіна. Жінки проти раку", Фонд Рината Ахметова и т.д.

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Также ранее мы писали, что в связи с обострением военной ситуации в Украине, люди должны быть уверены, что скупать все лекарства не стоит — всем всего хватит. Читайте "Список аптек Киева, которые работают в штатном режиме".

Полезной может быть информация и о том, как преодолеть шок от увиденных взрывов, читайте "Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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