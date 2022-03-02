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Безплатно: Wizz Air надасть 100 тис. квитків для біженців з України – як отримати

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 березня, 12:39
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Рейси заплановано на березень з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини
/ Фото: Pexels

Мирні жителі України масово покидають країну через Росію, яка напала на країну 24 лютого. Відтоді мегаполіси розгромлено, а десятки мирних людей (серед яких діти) постраждали. Тисячі містян тікають з країни за кордон, щоб вберегтися.

Угорська авіакомпанія бюджетних квитків Wizz Air відреагувала на проблему й надала безплатно 100 тис. квитків для українських біженців. Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

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Короткомагістральні рейси будуть відправлятися з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини в березні. У ціну 0 гривень за квиток врахована ручна поклажа, а за багаж потрібно доплачувати окремо. Для бронювання квитка потрібен український паспорт, який посвідчує особу.

Пропозиція розміщена на спеціальній сторінці офіційного сайту Wizz Air.

Для українців, які опинилися в інших країнах, компанія встановила спеціальну ціну на "рятівний" квиток – €29.99 та €69.99.

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Нагадаємо, где взяти онкопрепарати під час війни с Росією – список контактів та организацій.

Також важливо знати, що робити на випадок аварій на хімічному об'єкті.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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