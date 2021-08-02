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10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 августа, 09:05
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На носу третий месяц лета и мы составили список приятных августовских ритуалов, обязательных к выполнению в ближайшие три недели
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе / Фото: Pexels

Последний месяц лета стартовал, а значит пора воплощать в жизнь все задуманное. Мы, к слову, выяснили, куда лететь в августе за границу и сколько стоит такое путешествие.

Заведите дневник

Как перестать прокрастинировать
Как перестать прокрастинировать / Фото: Pexels

Да, уже можно начинать подбивать итоги того, как вы проводите самый лучший сезон года. Но не для ностальгии, а для новых свершений. Запишите в красивом блокноте самые разные летние достижения. Так точно поймете, что еще не успели. И обязательно: щедро похвалите себя за сделанное — это здорово вдохновляет.

Посчитайте падающие звезды

10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе / Фото: Pexels

Август — тот месяц в году, когда звёзды видно особенно ярко, да еще и время метеоритных дождей. Берите любимых и устраивайте ночной поход на пляж или на крышу: оп, звезда упала — пора загадывать желания!

Съешьте мороженое

10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе / Фото: Pexels

Это можно делать всегда, но в знойный день в особенном месте, да еще когда все плавится от жары — особенное удовольствие.

Насладитесь музыкой под открытым небом

БУМБОКС выступит 19 августа
БУМБОКС выступит 19 августа / Фото: пресс-служба

Можно, конечно, включить наушники или довериться уличным музыкантам, но лайвы суперзвёзд — все эффекты усиливают. Самые колоритные и значимые в Киеве: для любителей трушных оупен-эйров — австралийский электронный дуэт HVOB (20 августа, ЮБК), для самых утонченных лириков — БУМБОКС (19 августа, Osocor Residence), для поклонников бесконечного разнообразия — White Nights Festival. Africa (13–14 августа, Арт-завод "Платформа").

Устройте каникулы

"Ничего себе каникулы!"
"Ничего себе каникулы!" / Фото: themoviedb.org

Нет, не отпуск, а настоящие каникулы — как в школе, помните? Берите с друзьями отгул на работе и просто прогуляйте целый день, вспоминая детство и впадая в него. Без всяких забот, семей, планов…

Организуйте обед на траве

10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе / Фото: Pexels

Рабочие будни тоже могут быть разнеженно-летними. Просто на обед вместо кафе, ресторана или, что еще хуже, офисной кухни отправляйтесь в ближайший парк с домашними заготовками или купленными to go вкусностями.

Объешьтесь арбузов и дынь

10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе / Фото: Depositphotos

Они своевременные — только в августе. Оттого и самые вкусные и самые полезные именно в этом месяце. В остальное время дыни и арбузы — всего лишь тепличная подделка.

Let's make смузи-пати!

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Овощи, фрукты, ягоды — вот в чем самое большое августовское раздолье. Набирайте всего, да поразнообразнее, зовите друзей и экспериментируйте. А какие инста-фото получатся…

Отправьтесь на распродажу

Как покупать вещи на распродаже
Как покупать вещи на распродаже / Фото: Unsplash

Август — это еще и месяц самых жарких скидок. Летний шоппинг гораздо удобнее зимнего — не нужно возиться с сотней вещей во время примерок.

Ранее мы уже писали, что важно сделать, чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым – загляньте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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