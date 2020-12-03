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Наташа Королева уехала в Африку без попавшего в секс-скандал Тарзана

Сегодня, 15:30

Певица решила отдохнуть от цивилизации

После измены Тарзана и скандала с мэрией Москвы певица Наташа Королева решила провести время одна и подумать обо всем случившимся в этом году. Певица у себя в Instagram рассказала, что решила на время сменить обстановку и уехать на остров.

Королева рассказала, что бросает жизнь в Москве и одна на время переезжает на остров, где будет находиться в племени аборигенов. Певица отметила, что 2020 год был для нее очень сложным и после всех скандалов и предательств ей нужна перезагрузка вдали от цивилизации.

"Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", – написала Наташа Королева.

Наташа Королева
Наташа Королева
Фото: instagram.com/koroleva__star

Артистка призналась, что ей не хочется запоминать этот год только с негативной стороны.

"Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается", – отметила Королева.

Ранее певец Баста попал в новый скандал.

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