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Загадочная находка в Чернобыльской зоне случайно попала на видео

Сегодня, 05:55

Открытие с помощью Google Maps сделал известный блогер

Пользователь TikTok с ником Google Maps Fun, который исследует мир с помощью Google Maps, на днях изрядно испугал своих подписчиков, опубликовав видео из Чернобыля. Блогер случайно наткнулся на гору костей, разбросанных на земле.

"Это что такое?" – подписал видео шокированный исследователь.

Фото: TikTok | Google Maps Fun

В комментариях пользователи Сети начали делиться своими теориями.

"Блин, это точно настоящие кости. Это был рабочий станции, который умер во время аварии", – предположил один. "Рядом лежат металлические скобы, которые раньше использовались для подстраховки. Наверное, это работник, который занимался своим делом и упал из-за неосторожности", – отметил второй.

Видео: tiktok.com/@googlemapsfun

Все эти версии маловероятны. Скорее всего, обнаруженные кости являются останками крупных диких животных, которые захватили заброшенный город.

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Напомним, украинский графический художник и блогер Андрей Гупса в своем проекте восстановил заброшенную зону отчуждения. Парень показал, как могла бы выглядела Припять, если бы не было Чернобыльской катастрофы.

Также мы показывали, как сейчас выглядит Чернобыльская зона.

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видео кости Чернобыль
Источник: tiktok.com/@googlemapsfun
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