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Загадкова знахідка у Чорнобильській зоні випадково потрапила на відео

Сьогодні, 05:55

Відкриття за допомогою Google Maps зробив відомий блоґер

Користувач TikTok з ніком Google Maps Fun, який досліджує світ за допомогою Google Maps, на днях неабияк налякав своїх підписників, опублікувавши відео з Чорнобиля. Блогер випадково натрапив на гору кісток, розкиданих на землі.

"Це що таке?" – підписав відео шокований дослідник.

Фото: TikTok | Google Maps Fun

У коментарях користувачі Мережі почали ділитися своїми теоріями.

"Трясця, це точно справжні кістки. Це був робітник станції, який загинув під час аварії", – припустив один. "Поруч лежать металеві скоби, що раніше використовувалися для підстраховки. Напевно, це працівник, який впав через необережність", – зазначив другий.

Відео: tiktok.com/@googlemapsfun

Однак всі ці версії є малоімовірними. Швидше за все, знайдені кістки є рештками великих диких тварин, що "захопили" покинуте місто.

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Нагадаємо, український графічний художник і блогер Андрій Гупса у своєму проєкті відновив занедбану зону відчуження. Хлопець показав, який би могла мати вигляд Прип'ять, якби не було Чорнобильської катастрофи.

Також ми показували, який нині вигляд має Чорнобильська зона.

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відео кістки Чорнобиль
Джерело: tiktok.com/@googlemapsfun
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