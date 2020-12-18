COVID-19 ударил по туризму в Чернобыле: чем заманивают туристов и сколько стоит экскурсия

Городской парк аттракционов в Припяти и Дуга – самые популярные маршруты

Чернобыльская зона отчуждения менее 10 лет работает как одна из главных туристических локаций в Украине. Но только за последние 5 лет это направление стало более массовым. Иностранцы хотят ехать в Украину и узнать правду о взрыве на Чернобыльской АЭС, особенно после выхода сериала НВО. Но из-за COVID-19 2020 год стал едва ли не худшим с точки зрения туризма. Сколько туристов посетило зону отчуждения в "карантинный 2020 год" и как туроператоры будут возвращать посетителей в Чернобыль и Припять – далее в материале.

Сюжет Артема Джепко, Руслана Альмухамедова и Валерия Савицкого Видео: Сегодня

Без туристов и очередей у ​​сувенирной лавки возле КПП "Дитятки" непривычно пусто. Карантин внес свои коррективы. Туристический поток в Чернобыль упал на 70%.

В зону отчуждения без защитной маски или респиратора, с повышенной температурой нельзя. Рядом с КПП должна дежурить карета скорой помощи. На всякий случай, но сейчас ее нет. Это объясняют тем, что медики дежурят, когда есть туристы.

Самые распространенные маршруты Чернобыльской зоны

1. Городской парк аттракционов в Припяти – одна из тех локаций, куда туристы хотят попасть больше всего. Его должны были открыть 1 мая 1986 года и за 5 дней до наплыва горожан взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

Колесо обозрения стало неофициальным символом города-призрака Фото: Сегодня

По словам местного гида Маргариты Гук, колесо обозрения стало неким неофициальным символом города-призрака. Люди приезжают сюда ради любопытства, чтобы увидели эту картинку в реальности, а уезжают они со слезами на глазах.

2. Еще одна любимая локация туристов – Чернобыль-2 или Дуга. Ее построили, чтобы в разгар холодной войны СССР смог быстро отреагировать на баллистические ракеты, которые могли прилететь из США. Это официальная информация.

Чернобыльская "Дуга" Фото: Pixabay

Но есть и легенда, согласно которой Чернобыль-2 был засекреченным городком. Он не обозначен на карте, а только была отметка как детский лагерь. Говорят, что даже под землей был город для каких-то спецназначений.

Самый провальный год для туризма в Чернобыле

2020 год стал едва ли не самым провальным для зоны отчуждения, говорят в Госагентстве.

38 тысяч туристов посетило Припять, Чернобыль, Дугу и другие маршруты в 2016 году. А вот "наиболее хлебным" стал 2019 год, когда вышел фильм НВО о взрыве на станции. Тогда Чернобыль посетили 124 тысячи туристов, из которых 80% – иностранцы.

Как привлекают туристов в Чернобыль

Сейчас, чтобы хоть немного приблизиться к тому уровню туризма в Чернобыль, Госагенство по управлению зоной отчуждения максимально упростило процедуру для ведения туристической деятельности.

Экскурсии в Припять Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По словам заместителя председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, человек может теперь не планировать экскурсию на неделю вперед, а может сегодня принять решение, а завтра уже уехать. Это очень важно для иностранцев и значительно упрощает работу туроператоров, что в свою очередь дает возможность сделать больше и охватить большую часть рынка.

И туроператоры начали активнее работать на рынке, ведь надо удивлять туристов.

По словам председателя Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, есть веломаршруты, можно будет ездить по территории экологического заповедника. Это маршруты, где хранятся радиоактивные отходы, Буряковка, например, где есть техника. И даже пешеходные маршруты, которые называются "сталкеры", для тех, кто не хочет ехать в автобусе.

Сейчас минимальная цена одного билета составляет 900 гривен.

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