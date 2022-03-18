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Юный герой: в Борисполе 11-летний мальчик пришел ночью записываться в терроборону

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МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 14:48
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Пока взрослые мужчины скрываются на западной Украине или пытаются выехать за границу, прячась в детских боксах, растет новое поколение храбрых героев
В Борисполе 11-летний мальчик пришел ночью записываться в терроборону
В Борисполе 11-летний мальчик пришел ночью записываться в терроборону / Фото: Facebook

Во время войны, дети особо подвержены влиянию внешнего мира. Их психика достаточно ранима, и дети воспринимают абсолютно все и пропускают через себя. Часто, на фоне трагических событий у ребенка могут возникнуть психологические травмы. Стоит помнить, что малыши так же, как и мы хотим спасти этот мир и помочь чем можем.

Об одной такой истории маленького храбреца рассказал в своем Instagram доброволец Алексей Ковтун. В Борисполе, ночью 11-летний Максим, решил нарушить правила комендантского часа. Ребенок сам пришел к военным, чтоб записаться в территориальную оборону.

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Храбрый 11-летний мальчик Максим на блокпосте в Борисполе
Храбрый 11-летний мальчик Максим на блокпосте в Борисполе / Фото: Facebook

Он пришел воевать! Защищать родных, землю, город! Вот он герой! Не то, что здоровые лбы, которые свалили на Запад, — написал Алексей в посте под фото.

Военные явно были удивлены храбростью и таким поступком школьника. Мальчику провели экскурсию, показали свой быт, разрешили потрогать автомат и дали первое задание – нарисовать для них рисунок.

Добровольцы порадовались такому поступку мальчика
Добровольцы порадовались такому поступку мальчика / Фото: Facebook

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Добровольцы рассказали, что Максим очень расстроился из-за того, что его не взяли на службу. Поэтому ребятам пришлось внести имя ребенка в список добровольцев, чтобы хоть как-то успокоить его.

Максим сильно расстроился, что еще не имеет права вступить в батальон
Максим сильно расстроился, что еще не имеет права вступить в батальон / Фото: Facebook

После этого бойцы нашли перепуганную маму Максима и попросили ее не ругать мальчика за то, что он без разрешения ночью покинул дом еще и в такое время.

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