Что произошло с женщиной, перепутавшей лак для волос с клеем (фото)

Пострадавшую прооперировали в клинике пластической хирургии

40-летняя американка Тессика Браун, перепутавшая лак для волос с клеем, наконец-то смогла избавиться от своей главной проблемы. Женщину прооперировал хирург Майкл Обенг в клинике пластической хирургии в Беверли-Хиллз (США). Об этом сообщает издания TMZ.

В январе этого года Тессика сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией.

В больнице врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Но это только усугубило проблему. Средство обожгло пациентке кожу головы и сделало клей еще более крепким.

На опубликованном видео показано, как врач Майкл Обенг наносит на голову миссис Браун размягчающий раствор, оттягивает волосы пинцетом и срезает их ножницами под местной анестезией.

На заключительных кадрах американка подходит к зеркалу, рассматривает результат и протирает лицо.

Американка Тессика Браун перепутала лак для волос с клеем

Фото: TMZ

К слову, попавшая в беду Тессика запустила сбор денег, чтобы покрыть свои медицинские расходы и приобрести парик. Ей удалось собрать 17,5 тысячи долларов.

Напомним, девочка с синдромом непослушных волос впервые в жизни сделала укладку.

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