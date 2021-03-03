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"Умничка и хозяин": медведь взялся за генеральную уборку в мелитопольском зоопарке (видео)

Сегодня, 12:05

Трудолюбивый зверь достал куски льда из бассейна

В городском зоопарке Мелитополя "Страусиная ферма" появился косолапый помощник.

На видео, которое сняли сотрудники зверинца, трудолюбивый медведь по имени Балу берется за генеральную уборку территории. Зверь пытается достать из бассейна глыбу льда. После нескольких неудачных попыток он наконец-то справился со своей миссией.

Сотрудники зоопарка шутят, что во время "субботника" пара лишних лап им не помешает.

"Наш помощник, умничка, хозяин! Сегодня у нас в зоопарке "субботник": освобождаем бассейн ото льда, чтобы вновь наполнить его водой. Балу решил нам в этом помощь. Не устаем удивляться его способностям", – пишут они на официальной странице зверинца в Instagram.

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Сюжет Ксении Середы
Видео: Сегодня

"Лайк такому помощнику", "Он такой милашка", "Умничка какой, красавец!", "Молодец", "Как старается", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника: очевидцы сняли забавное видео со смешным медвежонком.

Кроме этого, мы опубликовали забавный ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом.

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Источники: Сегодня , instagram.com/zoopark_strausug
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