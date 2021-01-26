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Медведь догонял напуганного лыжника на курорте и попал на видео

Сегодня, 10:02

В результате инцидента никто не пострадал

На горнолыжном курорте в Румынии медведь гнался за лыжником, который спускался по склону. Происходящее сняли на видео пассажиры подъемника.

На кадрах показано, как зверь несколько метров преследует молодого парня. "Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричат ему люди.

По словам очевидцев, когда турист заметил животное, то сразу же сбросил рюкзак, чтобы отвлечь зверя, и благополучно сбежал, пока медведь изучал пожитки.

Сюжет Вячеслава Лакомкина
Видео: Сегодня

В результате инцидента никто не пострадал.

По словам полиции и спасателей, в течение дня они получили три звонка о присутствии медведя вблизи горнолыжного курорта в городе Предял. Правоохранители выпустили два предупредительных сообщения для туристов.

Напомним, в одном из национальных заповедников Мексики туристки случайно встретились с черным медведем.

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Кроме этого, мы опубликовали забавный ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео Румыния медведь лыжник
Источник: Сегодня
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