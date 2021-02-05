Гигантская панда упала на землю, объевшись бамбуковыми листьями (видео)

Курьезный случай произошел в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая

В зоопарке Чунцина на юго-западе Китая объевшаяся бамбуковыми листьями гигантская панда упала с деревянной платформы. Она перекатилась через край и свалилась на землю, волоча за собой остатки "обеда". Забавное видео опубликовал таблоид Daily Mail.

На ролике показано, как большая панда хватается за ветку бамбука и начинает жевать ее вместе с тремя другими животными. В какой-то момент ей не удается удержать равновесие, и она падает. Другой медведь повернулся, чтобы посмотреть, куда та исчезла.

Видео: Dailymail / YouTube

К слову, гигантские панды обитают в основном в лесах с умеренным климатом на юго-западе Китая. Этот вид может достигать более четырех футов в высоту. Самки весят до 90 кг, самцы – до 136 кг. Ежедневно они съедают от 11 до 38 кг бамбука. Средняя продолжительность жизни панд составляет 14-20 лет.

По данным Всемирного фонда природы, в настоящее время в дикой природе обитает всего около 1864 представителей этого вида.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника. Очевидцы сняли забавное видео со смешным медвежонком.

Также мы сообщали, что китайская пищевая компания стала опекуном необычной малышки панды.

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