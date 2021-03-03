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"Розумник і хазяїн": ведмідь взявся за генеральне прибирання у мелітопольському зоопарку (відео)

Сьогодні, 12:05

Працьовитий звір дістав шматки льоду з басейну

У міському зоопарку Мелітополя "Страусина ферма" з'явився клишоногий помічник.

На відео, яке зняли співробітники звіринця, працьовитий ведмідь на ім'я Балу береться за генеральне прибирання території. Звір намагається дістати з басейну брилу льоду. Після кількох невдалих спроб він нарешті впорався зі своєю місією.

Співробітники зоопарку жартують, що під час "суботника" пара зайвих лап їм не завадить.

"Наш помічник, розумник, господар! Сьогодні у нас в зоопарку "суботник": дістаємо з басейну лід, щоб наповнити його знову водою. Балу вирішив нам у цьому допомогти. Не втомлюємося дивуватися його здібностям", – пишуть вони на офіційній сторінці звіринця в Instagram.

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Сюжет Ксенії Середи
Відео: Сьогодні

"Вподобайка такому помічникові", "Він такий милий", "Розумник який, красень!", "Молодець", "Як старається", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Китаї маленька панда намагалася втекти з заповідника: очевидці зняли веселе відео зі смішним ведмежам.

До того ж, ми опублікували кумедний ролик, на якому показано, як ведмідь їсть сендвічі з арахісовим маслом.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/zoopark_strausug
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