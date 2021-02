Теперь каждый может услышать свой голос на Марсе. Вы будете удивлены его звучанием

Для этого вам понадобится всего лишь одна минута

NASA опубликовало первую аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марс, а также разрешило каждому записать звучание своего голоса на Красной планете. Об этом сообщается на странице Perseverance Mars Rover в Twitter.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства также подготовило специальный плейлист, чтобы сравнить звучание знакомых нам мелодий на двух планетах.

Послушайте, например, звук океана на Земле и на Марсе:

Видео: NASA

Как услышать свой голос на Марсе?

В меню раздела Sounds of Mars можно выбрать одну из трех опций: "Земля" (Earth), "Марс" (Mars), "Ты на Марсе" (You on Mars).

С помощью первых двух можно сравнить звучание Земли и Марса, а вот третья позволяет услышать звучание своего голоса на Красной планете. Для этого нужно кликнуть на микрофон, появившийся на экране, а затем, удерживая кнопку на протяжении 10 секунд, сделать короткую запись. Этот файл можно послушать онлайн или скачать.

Давайте проведем эксперимент. Вот так голос человека звучит на Земле:

А так – на Марсе:

Кстати, марсоход Perseverance, который 18 февраля благополучно сел в кратере Езеро на Красной планете, оснащен двумя микрофонами, что позволяет людям впервые напрямую записывать звучание Марса.

Некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист, велосипедный звонок или пение птиц, на соседней планете почти не слышны. Ведь атмосфера Марса отличается от Земной – там другая температура, плотность и химический состав. Эти ощутимо влияет на качество звука.

Чем отличается звук на Марсе и на Земле?

Скорость . Звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, потребуется немного больше времени, чтобы добраться до нашего уха.

. Звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, потребуется немного больше времени, чтобы добраться до нашего уха. Громкость . Тон звука, который вы слышите, на Марсе снизится.

. Тон звука, который вы слышите, на Марсе снизится. Качество. Атмосфера Марса, состоящая на 96% из углекислого газа, будет поглощать много высокочастотных звуков, поэтому только низкочастотные звуки могут распространяться там на большие расстояния.

Напомним, Perseverance стал уже пятым марсоходом, который NASA высадило на Марсе – первый, "Viking-1", был доставлен почти 45 лет назад.

