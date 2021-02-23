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Теперь каждый может услышать свой голос на Марсе. Вы будете удивлены его звучанием

Сегодня, 11:15

Для этого вам понадобится всего лишь одна минута

NASA опубликовало первую аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марс, а также разрешило каждому записать звучание своего голоса на Красной планете. Об этом сообщается на странице Perseverance Mars Rover в Twitter.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства также подготовило специальный плейлист, чтобы сравнить звучание знакомых нам мелодий на двух планетах.

Послушайте, например, звук океана на Земле и на Марсе:

Видео: NASA

Как услышать свой голос на Марсе?

В меню раздела Sounds of Mars можно выбрать одну из трех опций: "Земля" (Earth), "Марс" (Mars), "Ты на Марсе" (You on Mars).

Фото: Sounds of Mars

С помощью первых двух можно сравнить звучание Земли и Марса, а вот третья позволяет услышать звучание своего голоса на Красной планете. Для этого нужно кликнуть на микрофон, появившийся на экране, а затем, удерживая кнопку на протяжении 10 секунд, сделать короткую запись. Этот файл можно послушать онлайн или скачать.

Фото: Sounds of Mars

Давайте проведем эксперимент. Вот так голос человека звучит на Земле:

А так – на Марсе:

Кстати, марсоход Perseverance, который 18 февраля благополучно сел в кратере Езеро на Красной планете, оснащен двумя микрофонами, что позволяет людям впервые напрямую записывать звучание Марса.

Некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист, велосипедный звонок или пение птиц, на соседней планете почти не слышны. Ведь атмосфера Марса отличается от Земной – там другая температура, плотность и химический состав. Эти ощутимо влияет на качество звука.

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Чем отличается звук на Марсе и на Земле?

  • Скорость. Звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, потребуется немного больше времени, чтобы добраться до нашего уха.
  • Громкость. Тон звука, который вы слышите, на Марсе снизится.
  • Качество. Атмосфера Марса, состоящая на 96% из углекислого газа, будет поглощать много высокочастотных звуков, поэтому только низкочастотные звуки могут распространяться там на большие расстояния.

Напомним, Perseverance стал уже пятым марсоходом, который NASA высадило на Марсе – первый, "Viking-1", был доставлен почти 45 лет назад.

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Источник: Сегодня
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