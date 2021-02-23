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Тепер кожен може почути свій голос на Марсі. Ви будете здивовані його звучанням

Сьогодні, 11:15

Для цього вам знадобиться всього лише одна хвилина

NASA опублікувало перший аудіозапис, зроблений після посадки ровера Perseverance на Марс, а також дозволило кожному почути звучання свого голосу на Червоній планеті. Про це повідомляється на сторінці Perseverance Mars Rover у Twitter.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору також підготувало спеціальний плейлист, щоб порівняти звучання знайомих нам мелодій на двох планетах.

Послухайте, наприклад, звук океану на Землі та на Марсі:

Відео: NASA

Як почути свій голос на Марсі?

У меню розділу Sounds of Mars можна вибрати одну з трьох опцій: "Земля" (Earth), "Марс" (Mars), "Ти на Марсі" (You on Mars).

Фото: Sounds of Mars

За допомогою перших двох можна порівняти звучання Землі та Марса, а ось третя дозволяє почути звучання свого голосу на Червоній планеті. Для цього потрібно клікнути на мікрофон, що з'явиться на екрані, а потім, утримуючи кнопку упродовж 10 секунд, зробити короткий запис. Цей файл можна послухати онлайн або завантажити.

Фото: Sounds of Mars

Давайте проведемо експеримент. Ось так голос людини звучить на Землі:

А так – на Марсі:

До речі, марсохід Perseverance, який 18 лютого благополучно сів в кратері Езеро на Червоній планеті, оснащений двома мікрофонами, що дозволяє людям вперше безпосередньо записувати звучання Марса.

Деяких звуків, до яких ми звикли на Землі, наприклад свист, велосипедний дзвінок або спів птахів, на сусідній планеті майже не чути. Адже атмосфера Марса відрізняється від Земної – там інша температура, щільність та хімічний склад. Ці відчутно впливає на якість звуку.

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Чим відрізняється звук на Марсі і на Землі?

  • Швидкість. Звукам у холодній марсіанській атмосфері потрібно трохи більше часу, щоб дістатися до нашого вуха.
  • Гучність. Тон звуку, який ви чуєте, на Марсі знизиться.
  • Якість. Атмосфера Марса, що складається на 96% з вуглекислого газу, поглинатиме багато високочастотних звуків, тож тільки низькочастотні звуки можуть поширюватися там на великі відстані.

Нагадаємо, Perseverance став вже п'ятим марсоходом, який NASA висадило на Марсі – перший, "Viking-1", був доправлений майже 45 років тому.

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Джерело: Сьогодні
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