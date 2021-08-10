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Стюардесса взобралась на шпиль самого высокого здания в мире (видео)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
10 августа, 11:30
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Один из авиаперевозчиков Объединенных Арабских Эмиратов снял видеоролик для рекламы своих услуг, от которого перехватывает дыхание
Стюардесса взобралась на шпиль самого высокого здания в мире
Стюардесса взобралась на шпиль самого высокого здания в мире / Фото: скриншот

Ради видеоролика девушка Николь, которая является профессиональной парашютисткой, нарядилась в костюм стюардессы и взобралась на самую высокую точку небоскреба Бурдж Халифа. Его высота, на секундочку, составляет 828 метров.

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Ранее стюардесса перевернулась вверх ногами на борту самолета и показала видео забавного трюка.

Специальными креплениями ее зафиксировали на узкой площадке, где едва можно устоять. Но девушка не просто встала, а и держала в руках плакаты с рекламным слоганом авиакомпании.

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Это видео авиаперевозчик посвятил знаковому событию. Великобритания вывела Эмираты с "красного" ковидного списка. Поэтому взаимные путешествия возобновились.

Тем временем украинский лоукостер SkyUp изменил форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке. В компании уточнили, что смена обуви облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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