Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)

Женщины продают свои пикантные фото на специальных сайтах

Бортпроводницы популярных европейских авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet в связи с пандемией коронавируса лишились заработка и массово ушли в сферу интим-услуг. Женщины продают свои пикантные фото на специальных сайтах, предлагая посмотреть, "что скрывается под строгой униформой стюардессы". Об этом пишет издание News.com.au.

Перевозчик British Airways уже объявил о начале внутреннего расследования. Руководство авиакомпании пытается узнать имена стюардесс, грубо нарушивших правила компании. В EasyJet также пообещали, что не будут мириться с подобным поведением сотрудниц. Запланирована проверка.

К слову, новый "бизнес" стюардесс привлек внимание общественности, когда одна из бортпроводниц пошла дальше и стала на тех же площадках предлагать еще и интимные услуги. Посты уже подчищены, но судя по скриншотам, девушка предлагала развлечься как во время полета, так и во время отдыха в отеле.

Благодаря особой креативности прославилась и 35-летняя бортпроводница Линдси из США. Стюардесса показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк – перевернулась вверх ногами, чтобы закрыть полки для багажа на борту авиалайнера.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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