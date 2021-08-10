Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Що купити на сейлах

Готуємо сезонний соус

Морські курорти в Україні

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Fun-статті

Стюардеса піднялася на шпиль найвищої будівлі в світі (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
10 серпня, 11:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один з авіаперевізників Об'єднаних Арабських Еміратів зняв відеоролик для реклами своїх послуг, від якого перехоплює подих
Стюардеса піднялася на шпиль найвищої будівлі в світі
Стюардеса піднялася на шпиль найвищої будівлі в світі / Фото: скриншот

Заради відеоролика дівчина Ніколь, яка є професійною парашутисткою, вбралася в костюм стюардеси і вилізла на найвищу точку хмарочоса Бурдж Халіфа. Його висота, на секундочку, становить 828 метрів.

Реклама

Раніше стюардеса перекинулася догори ногами на борту літака і показала відео забавного трюку.

Спеціальними кріпленнями її зафіксували на вузькому майданчику, де ледь можна встояти. Але дівчина не просто встала, а й тримала в руках плакати з рекламним слоганом авіакомпанії.

Реклама

Це відео авіаперевізник присвятив знаковій події. Велика Британія вивела Емірати з "червоного" ковідного списку. Тому взаємні подорожі відновилися.

Тим часом український лоукостер SkyUp змінив форму бортпровідниць. З осені вони носитимуть кросівки замість туфель на шпильці. У компанії уточнили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

Читайте також інші новини про стюардесу:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Обов'язково носити сонцезахисні окуляри
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Збираємо стильний лук на море
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Подивитися більше фото
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти