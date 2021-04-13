Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Повисла на багажной полке: стюардесса показала забавный трюк в самолете (фото)

Сегодня, 12:16

Бортпроводница-экстремалка в классической униформе приятно удивила пользователей Сети впечатляющими акробатическими способностями и отличной физической подготовкой

Бортпроводница с впечатляющими акробатическом способностями и отличной физической подготовкой показала невероятный трюк на борту пассажирского авиалайнера. Курьезный снимок появился Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем события из жизни членов экипажа.

На фото девушка позирует перед камерой, повиснув на багажной полке головой вниз. При этом на ней надета классическая униформа бортпроводниц: темно-синее платье длины мини и черные туфли-лодочки.

Фото: flight_love | Instagram

Юзеры оценили позу сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты.

"Как жаль, что стюардессы никогда не показывают ничего подобного во время рейса", "Очень милая и забавная выходка", "Какая классная девушка и наряд!", "Очень красивая бортпроводница", "Отличная фигура и ноги", "Вау! Шикарное фото", – пишут в комментариях восхищенные пользователи Instagram.

Благодаря особой креативности прославилась и 35-летняя бортпроводница Линдси из США. Стюардесса показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк – перевернулась вверх ногами, чтобы закрыть полки для багажа на борту авиалайнера.

Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото) "На рабочем месте так нельзя": стюардесса в мини-юбке сделала вертикальный шпагат (видео) "Как она туда попала?" Стюардесса взобралась на крыло самолета ради удачного фото
фото стюардесса трюк
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

11 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Андрей Губин покинул Россию
Андрей Губин покинул Россию
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять