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Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Сьогодні, 18:24

Як потрібно провести Страсну п'ятницю, щоб уникнути неприємностей на весь рік

Страсна п'ятниця-2021 – це найскорботніший день в православному календарі, коли віруючі згадують Страсті Христові і події, пов'язані з останніми днями земного життя Ісуса Христа, Його розп'яттям, муками, смертю та похованням. У 2021 році Страсна п'ятниця випадає на 30 квітня.

Примітно, що в цьогоріч на цей же час випадає Вальпургієва ніч, яка традиційно настає з 30 квітня на 1 травня. У народі вірили, що саме в ніч Вальпургії відкриваються кордони між світами і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих.

Існують певні церковні канони, а також обмеження, яких потрібно дотримуватися у цей день.

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Страсна п'ятниця: чого не можна робити

  • Багато хто цікавиться, чи можна прибирати на Страсну п'ятницю. Суворої заборони немає, але церква рекомендує провести цей скорботний день в молитвах і покаянні, не відволікаючись на побутові справи. Всі домашні клопоти краще запланувати на інший час перед Великоднем.
  • Заборонено шити, прати і виконувати іншу домашню роботу – ремонт, а тим більше працювати на городі: копати, садити рослини, забивати кілки в землю і забивати цвяхи.
  • Більшість господинь напередодні Великодня всерйоз цікавляться, чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю, і чи вважається це гріхом. Священики не накладають заборон на приготування пасок у цей день. Навіть існує прикмета, що випічка, приготовлена у Страсну п'ятницю, довго не черствітиме.
  • Не можна веселитися, влаштовувати розважальні заходи, проводити урочистості. Адже вся Страсна седмиця – це дні особливої скорботи. З цієї ж причини впродовж всього Страсного тижня не проводяться хрестини, весілля та вінчання.
  • У цей день не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, з'ясовувати стосунки.
  • Страсна П'ятниця є найсуворішим днем Великого посту. Тож не можна нічого їсти до виносу плащаниці під час церковного богослужіння. Після цього дозволено хліб і воду.

У Страсну п'ятницю важливо помолитися, покаятися, а також замислитися над сенсом свого життя.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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