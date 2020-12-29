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Сестры одновременно забеременели на карантине и родили с разницей в 90 минут (фото)

Сегодня, 10:10

Новорожденных назвали Кассиус Джон и Зандер Пол

Сестры Эшли и Бриттани Каррут из американского города Миннесота, штат Миннеаполис, одновременно забеременели и родили в один день. Одна из сестер родила первой, ребенок другой появился на свет спустя 90 минут. Новорожденных назвали Кассиус Джон и Зандер Пол.

У сестер Бриттани (слева) и Эшли дети родились с разницей в 90 минут
Фото: CNN

О своих беременностях Эшли и Бриттани узнали в апреле, когда власти США начали вводить ограничения из-за пандемии COVID-19. Ожидалось, что женщины родят в декабре.

В больнице сестер положили в соседние палаты. "Я шел мимо поста дежурной медсестры, и даже оттуда, с другого конца коридора, было слышно, как они переговариваются", – рассказывает муж Эшли.

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"Все подшучивали, что я плохо поддерживала социальную дистанцию от мужа", – вспоминает сама Эшли в интервью для CNN.

В больнице сестер положили в соседние палаты
Фото: CNN

К слову, американки живут примерно в 20 минутах друг от друга и регулярно ходят в гости.

Напомним, ранее беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

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Кроме этого, 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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