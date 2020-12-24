"У меня был шок": британка с двумя матками родила тройню и удивила акушеров (фото)
В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка
32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это, сообщает таблоид Daily Mail.
Мелани впервые узнала о своей патологии в 2016 году, когда была беременна старшей дочерью. Еще через два года она забеременела вновь и родила сына. Когда врачи объявили о тройняшках, женщина не могла в это поверить. "У меня был шок", – вспоминает британка.
Шанс женщины с подобной патологией выносить и родить тройню оценивается как один на миллион, утверждают акушеры. Это не усложняет зачатие, однако может спровоцировать риск выкидыша или преждевременных родов.
По словам самой женщины, ей доставляло дискомфорт то, что тройняшки одновременно пинались в утробе со всех сторон. Однако теперь многодетная семья счастлива.
"Мы действительно с нетерпением ждем Рождества. Нам не терпится увидеть их личики рождественским утром", – поделилась Бассетт.
Напомним, ранее беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.
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Кроме этого, 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех идентичных близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.
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