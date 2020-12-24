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"У меня был шок": британка с двумя матками родила тройню и удивила акушеров (фото)

Сегодня, 12:49

В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка

32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это, сообщает таблоид Daily Mail.

Фото: SWNS

Мелани впервые узнала о своей патологии в 2016 году, когда была беременна старшей дочерью. Еще через два года она забеременела вновь и родила сына. Когда врачи объявили о тройняшках, женщина не могла в это поверить. "У меня был шок", – вспоминает британка.

Фото: SWNS

Шанс женщины с подобной патологией выносить и родить тройню оценивается как один на миллион, утверждают акушеры. Это не усложняет зачатие, однако может спровоцировать риск выкидыша или преждевременных родов.

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По словам самой женщины, ей доставляло дискомфорт то, что тройняшки одновременно пинались в утробе со всех сторон. Однако теперь многодетная семья счастлива.

Фото: SWNS
Фото: SWNS

"Мы действительно с нетерпением ждем Рождества. Нам не терпится увидеть их личики рождественским утром", – поделилась Бассетт.

Фото: SWNS

Напомним, ранее беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

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Кроме этого, 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех идентичных близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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