Как будущим родителям подготовиться к беременности
Беременность – важный момент для семьи и женщины в частности, ведь именно ей придется заботиться и о малыше, и о себе все девять месяцев
В это время важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, употреблять витамины, заниматься спортом и исключить стресс. Что еще важно знать будущей маме, рассказала "Сегодня" профессор кафедры акушерства и гинекологии Европейского Медицинского Университета, врач высшей категории, акушер–гинеколог, репродуктолог Группы медицинских компаний "Адонис" Ирина Гюльмамедова.
Будущим родителям важно следить за питанием, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, следить за личной гигиеной и отказаться от вредных привычек.
Минимум за 3 месяца до наступления беременности врач Ирина Гюльмамедова рекомендует начать употреблять витаминно-минеральные комплексы, содержащие фолиевую кислоту, йод и антиоксиданты. Это снижает риск рождения детей с врожденными аномалиями, частоту раннего токсикоза и угрозу прерывания беременности в I триместре.
Согласно первому отчету о состоянии зараженных коронавирусом беременных женщин, опубликованному в журнале "British Medical Journal", вероятность развития тяжелых осложнений COVID-19 повышена у беременных при наличии таких заболеваний, как диабет или гипертония, а также в старшем репродуктивном возрасте, при избыточной массе тела.
По словам автора исследования Мерседес Боне, у беременных женщин, госпитализированных с подозрением или подтвержденным COVID-19 реже наблюдается лихорадка или мышечная боль, однако при тяжелом течении заболевания они чаще, чем небеременные, нуждаются в интенсивной терапии.
Чтобы и мама, и будущий ребенок чувствовали себя хорошо, витамины и минералы необходимо принимать во время всей беременности, рассказала "Сегодня" акушер-гинеколог Ирина Гюльмамедова.
Какие именно и за что они отвечают:
1. Фолиева кислота. Согласно исследованиям, ее применение до зачатия и в I триместре позволяет предотвратить около 90% дефектов нервной трубки, а также около 40% врожденных пороков сердца.
2. Минералы:
- магний – микроэлемент, принимающий активное участие в функционировании центральной и периферической нервной системы, регуляции передачи нервных импульсов, сокращении мышц;
- вторая составляющая комплекса Мagne B6 витамин В6 – улучшает всасывание магния в ЖКТ, его проникновение в клетки;
- железо – микроэлемент, который участвует в формировании гемоглобина, синтезе многих ферментов, иммунобиологических и окислительно-восстановительных процессах, предотвращает гипоксию и анемию тканей, защищает от усталости, стресса и депрессии.
Согласно исследованиям, при беременности и лактации потребность в витаминах и минералах возрастает в 2–4 раза.
Чем грозит дефицит витаминов:
- дефицит витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты сопровождается повышением уровня гомоцистеина, обладающего цито- и нейротоксическим действием, что повышает частоту угрозы прерывания беременности, преждевременных родов;
- недостаточность витамина В6 часто является одной из причин раннего токсикоза;
- дефицит железа способствует возникновению и развитию железодефицитной анемии у беременных;
- тяжелый дефицит витамина D может иметь серьезные последствия для здоровья костей как матери, так и новорожденного;
- йод влияет на обмен белков, жиров, углеводов, контролирует баланс процессов синтеза и катаболизма в организме, даже умеренный дефицит приводит к повышению частоты выкидышей и мертворождений;
- дефицит витамина С снижает устойчивость беременной к инфекциям, повышает сосудистую проницаемость, кровоточивость.
Прибавка массы тела у беременной индивидуальна, но в среднем составляет около 11 кг.
Важно, чтобы рацион беременных был обогащен нутриентами, необходимыми для развития мозга, щитовидной железы плода, предупреждения врожденных пороков развития.
Не стоит забывать и о спорте во время беременности. Заниматься ходьбой, плаванием, пилатесом и йогой, а также аэробными нагрузками можно на всех сроках беременности.
Наиболее безопасный период для тренировок – ІІ триместр беременности, а в І и ІІІ надо вести себя более осторожно.
В первые недели, пока плодное яйцо еще слабо закреплено в организме матери, может возникнуть угроза прерывания беременности, в том числе — от чрезмерной физической нагрузки.
Кроме здорового образа жизни и правильного питания, очень важен прием витаминно-минеральных комплексов, а не отдельных витаминов, говорит Ирина Гюльмамедова. Все потому, что во многих случаях витамины взаимно усиливают оказываемые ими физиологические эффекты.
Комплекс Orthomol Natal осуществляет нутритивную поддержку для мамы и малыша в период планирования беременности, во время беременности, а также в период грудного вскармливания. К примеру: в І триместре женщина должна получать 400 – 600 мг фолиевой кислоты. В комплексе Orthomol Natal ее 500 мкг. Или другой пример: ВООЗ рекомендует беременным женщинам дополнительно прием железа, в Orthomol Natal содержится минимально допустимая суточная доза железа – 5 мг. В этом комплексе есть необходимая доза каждого витамина.
Применение сверхвысоких доз витамина Д может привести к гиперкальциемии и гиперкальциурии. Избыток железа проявляется от тяжелой диспепсии до кровотечения и поражения ЦНС. Дополнительный прием йода при аутоиммунном тиреоидите и узловом зобе может привести к ухудшению состояния.
Однако в Orthomol Natal содержится минимально допустимые суточные дозы веществ, что исключает возможность передозировки. Магний, кальций, йод – каждый в отдельной таблетке.
Здоровье ребенка во многом зависит от качества жизни, которое выбирают для себя родители еще до его рождения и во время беременности. Очень важно отказаться от вредных привычек, рационально питаться, поддерживать физическую форму и удерживать эмоциональное равновесие. И не менее важно – следить за балансом витаминов и микроэлементов в организме, что можно делать просто и эффективно с помощью правильно подобранного витаминно-минерального комплекса.
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