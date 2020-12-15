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Как будущим родителям подготовиться к беременности

Беременность – важный момент для семьи и женщины в частности, ведь именно ей придется заботиться и о малыше, и о себе все девять месяцев

В это время важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, употреблять витамины, заниматься спортом и исключить стресс. Что еще важно знать будущей маме, рассказала "Сегодня" профессор кафедры акушерства и гинекологии Европейского Медицинского Университета, врач высшей категории, акушер–гинеколог, репродуктолог Группы медицинских компаний "Адонис" Ирина Гюльмамедова.

Фото: freepik.com

Будущим родителям важно следить за питанием, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, следить за личной гигиеной и отказаться от вредных привычек.

Минимум за 3 месяца до наступления беременности врач Ирина Гюльмамедова рекомендует начать употреблять витаминно-минеральные комплексы, содержащие фолиевую кислоту, йод и антиоксиданты. Это снижает риск рождения детей с врожденными аномалиями, частоту раннего токсикоза и угрозу прерывания беременности в I триместре.

Чтобы не заболеть COVID-19: основные правила для беременных

Согласно первому отчету о состоянии зараженных коронавирусом беременных женщин, опубликованному в журнале "British Medical Journal", вероятность развития тяжелых осложнений COVID-19 повышена у беременных при наличии таких заболеваний, как диабет или гипертония, а также в старшем репродуктивном возрасте, при избыточной массе тела.

По словам автора исследования Мерседес Боне, у беременных женщин, госпитализированных с подозрением или подтвержденным COVID-19 реже наблюдается лихорадка или мышечная боль, однако при тяжелом течении заболевания они чаще, чем небеременные, нуждаются в интенсивной терапии.

Нужны ли витамины беременным

Чтобы и мама, и будущий ребенок чувствовали себя хорошо, витамины и минералы необходимо принимать во время всей беременности, рассказала "Сегодня" акушер-гинеколог Ирина Гюльмамедова.

Какие именно и за что они отвечают:

1. Фолиева кислота. Согласно исследованиям, ее применение до зачатия и в I триместре позволяет предотвратить около 90% дефектов нервной трубки, а также около 40% врожденных пороков сердца.

2. Минералы:

магний – микроэлемент, принимающий активное участие в функционировании центральной и периферической нервной системы, регуляции передачи нервных импульсов, сокращении мышц;

вторая составляющая комплекса Мagne B6 витамин В6 – улучшает всасывание магния в ЖКТ, его проникновение в клетки;

железо – микроэлемент, который участвует в формировании гемоглобина, синтезе многих ферментов, иммунобиологических и окислительно-восстановительных процессах, предотвращает гипоксию и анемию тканей, защищает от усталости, стресса и депрессии.

Дефицит витаминов у беременных: чем опасен

Согласно исследованиям, при беременности и лактации потребность в витаминах и минералах возрастает в 2–4 раза.

Чем грозит дефицит витаминов:

дефицит витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты сопровождается повышением уровня гомоцистеина, обладающего цито- и нейротоксическим действием, что повышает частоту угрозы прерывания беременности, преждевременных родов;

недостаточность витамина В6 часто является одной из причин раннего токсикоза;

дефицит железа способствует возникновению и развитию железодефицитной анемии у беременных;

тяжелый дефицит витамина D может иметь серьезные последствия для здоровья костей как матери, так и новорожденного;

йод влияет на обмен белков, жиров, углеводов, контролирует баланс процессов синтеза и катаболизма в организме, даже умеренный дефицит приводит к повышению частоты выкидышей и мертворождений;

дефицит витамина С снижает устойчивость беременной к инфекциям, повышает сосудистую проницаемость, кровоточивость.

Диета и спорт во время беременности: главные правила

Прибавка массы тела у беременной индивидуальна, но в среднем составляет около 11 кг.

Важно, чтобы рацион беременных был обогащен нутриентами, необходимыми для развития мозга, щитовидной железы плода, предупреждения врожденных пороков развития.

Не стоит забывать и о спорте во время беременности. Заниматься ходьбой, плаванием, пилатесом и йогой, а также аэробными нагрузками можно на всех сроках беременности.

Фото: freepik.com

Наиболее безопасный период для тренировок – ІІ триместр беременности, а в І и ІІІ надо вести себя более осторожно.

В первые недели, пока плодное яйцо еще слабо закреплено в организме матери, может возникнуть угроза прерывания беременности, в том числе — от чрезмерной физической нагрузки.

Как выносить здорового ребенка

Кроме здорового образа жизни и правильного питания, очень важен прием витаминно-минеральных комплексов, а не отдельных витаминов, говорит Ирина Гюльмамедова. Все потому, что во многих случаях витамины взаимно усиливают оказываемые ими физиологические эффекты.

Комплекс Orthomol Natal осуществляет нутритивную поддержку для мамы и малыша в период планирования беременности, во время беременности, а также в период грудного вскармливания. К примеру: в І триместре женщина должна получать 400 – 600 мг фолиевой кислоты. В комплексе Orthomol Natal ее 500 мкг. Или другой пример: ВООЗ рекомендует беременным женщинам дополнительно прием железа, в Orthomol Natal содержится минимально допустимая суточная доза железа – 5 мг. В этом комплексе есть необходимая доза каждого витамина.

Чем грозит избыток витаминов

Применение сверхвысоких доз витамина Д может привести к гиперкальциемии и гиперкальциурии. Избыток железа проявляется от тяжелой диспепсии до кровотечения и поражения ЦНС. Дополнительный прием йода при аутоиммунном тиреоидите и узловом зобе может привести к ухудшению состояния.

Однако в Orthomol Natal содержится минимально допустимые суточные дозы веществ, что исключает возможность передозировки. Магний, кальций, йод – каждый в отдельной таблетке.

Делаем выводы

Здоровье ребенка во многом зависит от качества жизни, которое выбирают для себя родители еще до его рождения и во время беременности. Очень важно отказаться от вредных привычек, рационально питаться, поддерживать физическую форму и удерживать эмоциональное равновесие. И не менее важно – следить за балансом витаминов и микроэлементов в организме, что можно делать просто и эффективно с помощью правильно подобранного витаминно-минерального комплекса.

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