"Приняла ребенка за камень в почках": американка не знала о беременности до родов
Врачи предупредили женщину, что ей не удастся завести ребенка
25-летняя Кейтлин Перкинс из американского города Трентон не знала, что ждет ребенка, пока не обратилась в больницу с жалобой на боль в животе. Ранее врачи предупредили женщину, что ей не удастся забеременеть из-за проблем со здоровьем.
"Мы с мужем пытались почти два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не помогало", – рассказывает американка в комментарии для WLWT.
Когда у Перкинс начались сильные боли в животе, она обратилась к медикам. После УЗИ американке сказали, что она на 38-й неделе беременности и отправили ее в операционную для экстренного кесарева сечения.
После рождения ребенка реанимировали 25 минут, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас его состояние стабильно.
Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.
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