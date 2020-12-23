"Приняла ребенка за камень в почках": американка не знала о беременности до родов

Врачи предупредили женщину, что ей не удастся завести ребенка

25-летняя Кейтлин Перкинс из американского города Трентон не знала, что ждет ребенка, пока не обратилась в больницу с жалобой на боль в животе. Ранее врачи предупредили женщину, что ей не удастся забеременеть из-за проблем со здоровьем.

"Мы с мужем пытались почти два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не помогало", – рассказывает американка в комментарии для WLWT.

Когда у Перкинс начались сильные боли в животе, она обратилась к медикам. После УЗИ американке сказали, что она на 38-й неделе беременности и отправили ее в операционную для экстренного кесарева сечения.

После рождения ребенка реанимировали 25 минут, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас его состояние стабильно.

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.

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Также Сегодня.Lifestyle рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью на четвертый день после родов.

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