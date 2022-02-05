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Презерватив с Папой Римским? 10 фановых контрацептивов, которые изменят представление о сексе

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 февраля, 09:58
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Как насчет презерватива с миллиардером Дональдом Трампом или от люксового бренда Saint Laurent?
10 фановых контрацептивов, которые изменят представление о сексе
10 фановых контрацептивов, которые изменят представление о сексе

Через считанные дни – Праздник влюбленных. К нему готовятся не только девушки, выбирая модные луки, но и парни, суетящиеся в поисках подарков. Одни предпочитают презенты, другие – устраивают романтические свидания, а третьи – покупают боксы с оригинальными контрацептивами, которые не помешают влюбленным. Мы нашли 10 фановых презервативов, которые поднимут настроение и станут удачной идеей для полезного подарка.

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Модники, вы здесь? Для вас нашли презерватив от Saint Laurent с намеком

Киноманы и любители релакса оценят презерватив с надписью "Netfl!x & Chill"

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Контрацептив с актуальной надписью "Quarantine condom" пригодится всем. Кто знает, что нас ждет дальше…

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Презерватив с Папой Франциском на случай, если вы не готовы к близости с партнером, но не знаете, как в этом признаться

Поклонники Дональда Трампа, вы здесь? Нашли для вас презерватив с портретом миллиардера, который скажет обо всем без слов

И для любителей вина найдется оригинальный презерватив

Если вино – это не ваша тема, потому что вы за Кока-Колу и чизбургер, то приобретите презерватив с логотипом McDonald's

Для любознательных и поклонников Великобритании – презерватив "Want to see Big Ben?"

Презерватив для прямолинейных людей, которые не планируют детей и хотят сразу об этом сказать, тоже есть

*Честно говоря, я не готов к детям.

В завершение – презерватив с надписью, которая намекает, что ночь будет романтичной и страстной

*Входи и продолжай.

Читайте также: Макияж на 14 февраля: 5 идей с неделей высокой моды в Париже.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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