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В чем пойти на свидание: 9 модных вещей ко Дню святого Валентина от украинских брендов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 февраля, 14:20
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Что надеть на 14 февраля, чтобы поразить его? Выбрали для вас несколько романтических вещей от украинских брендов, которые помогут быть очаровательной в День святого Валентина
Модные образы ко Дню Святого Валентина 2022
Модные образы ко Дню Святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Именно сейчас – время приятных забот к 14 февраля: организовать сюрпризы для любимых, купить подарки, спланировать идеальное свидание… и, конечно, приготовить стильный образ! Для тех, кто еще не знает, что надеть на День святого Валентина 2022, мы вместе с проектом Всі. Свої приготовили шпаргалку. Мы изучили ассортимент маркета "Большие скидки", который состоится в эти выходные, и выбрали своих фаворитов. Смотрите подборку девяти вещей и планируйте свой романтичный аутфит со скидкой.

Трикотажное платье Brand Hall

Свидание – это не только ресторан или кино! Можно хорошо провести время на пешей прогулке, экскурсии, во время мини-путешествия. Для этого нужно тщательно подобрать одежду: удобную, теплую, но все еще романтичную, не слишком кежуальную. Мы нашли такой вариант у марки Brand Hall. Трикотажное платье оверсайз позволит чувствовать себя уверенно, изучая незнакомые улочки такого знакомого города, любуясь видами с секретной террасы, а может, даже неожиданно оказавшись на борту самолета. Какие бы сюрпризы не приготовили вам День влюбленных, вы будете к ним готовы. А мы готовы порадовать вас ценой: на маркете платье можно купить за 290 гривен вместо 990.

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Платье Brand Hall
Платье Brand Hall / Фото: ВСІ. СВОЇ

Платье с кружевом Degtyarova Natali

Еще один трикотажный вариант для тех, кто комфорт желает соединить с реальным торжественным настроением. Теплое платье макси с кружевом от Degtyarova Natali идеально впишется в любой "валентино"-сценарий. Стилизуйте с сапогами на каблуке и изысканными украшениями, если собираетесь в театр или на ужин в любимом заведении. А с байкерскими ботинками, шапкой бини и кожаной дубленкой выйдет гранжевый образ, в котором можно отправляться в модный бар или на рок-концерт. Универсальное, но все равно романтичное, платье обойдется в 1900 гривен вместо 2500.

Платье Degtyarova Natali
Платье Degtyarova Natali / Фото: ВСІ. СВОЇ

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Шелковый жакет K’Alina studio

Эта вещь для случаев, когда хочется сиять по полной! Идеальный крой, сияющая ткань и невероятная сексуальность, скрытая за классической моделью – все это о жакете K’Alina studio. Надевайте его поверх платья-комбинации, рубашки, водолазки, футболки... или просто вместо топа. Уверены, это будет незабываемое свидание. А потом шелковый жакет непременно займет ведущее место в вашем гардеробе, потому что имеет огромный стилистический потенциал и для других образов. Купить его можно по 4500 гривен вместо 7500.

Жакет K’Alina studio
Жакет K’Alina studio / Фото: ВСІ. СВОЇ

Платье с принтом KAPTSOVA made in Kyiv

Еще одна вещь для "блестящих" выходов – сатиновое платье от KAPTSOVA made in Kyiv. Здесь все, как мы любим: крой, длина и, конечно, нетривиальный принт. Выбирайте пальто-кимоно и заколку-гребень, если хотите поддержать "японскую" стилистику платья. Или дополняйте ее трендовыми ботильонами с квадратным мысом, оверсайз жакетом и структурированной сумкой. И не забывайте, что на сейле платье 1100 гривен вместо 2200.

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Платье KAPTSOVA made in Kyiv
Платье KAPTSOVA made in Kyiv / Фото: ВСІ. СВОЇ

Кожаный сарафан Masha Lapyuk

Вызывающе и сексуально, но тепло: думаете, так не бывает? Бывает, поэтому выбирайте утепленный сарафан из экокожи от Masha Lapyuk, если хотите создать именно такое настроение. На свидание его можно соединить с полупрозрачным топом или блузой, а затем в обыденных образах — с вязаными водолазками, свитерами, лонгсливами. Цена сарафана снизится с 2600 гривен в 2080.

Сарафан Masha Lapyuk
Сарафан Masha Lapyuk / Фото: ВСІ. СВОЇ

Платье миди Mint

Бордовое шелковое платье с длинными рукавами и v-образным вырезом – прекрасный вариант для романтического свидания. Такая у марки Mint: ткань будет красиво ложиться на тело и задавать то же настроение, что так подходит празднику влюбленных. Обойдется она в 1778 гривен вместо 2540.

Платье Mint
Платье Mint / Фото: ВСІ. СВОЇ

Экошуба Via Delcorso

Выбирая новое платье, сразу подумайте, с какой верхней одеждой вы его соедините. Нам кажется, что романтическое свидание удачно дополнит светлая шуба из экомеха, как у бренда Via Delcorso. Ярко, тепло и очень стильно! А под ней может быть то самое шелковое платье… и вы не замерзнете! Советуем купить шубу на сейле потому что цена упадет с 8250 гривен до 5280.

Экошуба Via Delcorso
Экошуба Via Delcorso / Фото: ВСІ. СВОЇ

Мохеровый гольф Wool Happen

Мохеровый гольф тонкой, полупрозрачной вязки от Wool Happen – еще одна хорошая идея для зимнего свидания. И тепло сохранит, и даст простор для романтических стилизаций. Надевайте под низ кружевной топ и наслаждайтесь этим вечером! Стоит вещь 2030 гривен вместо 2900.

Гольф Wool Happen
Гольф Wool Happen / Фото: ВСІ. СВОЇ

Платье-рубашка Zephyros

Завершает нашу подборку терракотовое платье с бархатным поясом от Zephyros: еще одна вещь, которая после свидания точно станет любимой в гардеробе. Подходит к кардиганам, жакету и свитшотам. Можно соединить с ковбойками, сапогами, ботинками. Дает простор для экспериментов с украшениями и аксессуарами. На маркете его можно купить за 1750 гривен вместо 2500.

Платье Zephyros
Платье Zephyros / Фото: ВСІ. СВОЇ

Купить классные вещи для свиданий на День святого Валентина можно на маркете "Большие скидки" от Всі. Свої, который состоится 5-6 февраля. На этот раз там будет сейл осенних и зимних коллекций от 150 украинских брендов.

Читайте также: Макияж на 14 февраля: 5 идей с неделей высокой моды в Париже.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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