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Макияж на 14 февраля: 5 идей с Недели высокой моды в Париже

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 января, 16:22
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Графические стрелки, яркие подводки, нюд, алые губы либо экстравагантные эксперименты. Смотрите лучшие образы, которые показали дизайнеры на подиуме в Париже
Идеи макияжа на День Святого Валентина 2022
Идеи макияжа на День Святого Валентина 2022 / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

После того, как пандемия поставила на паузу всю модную индустрию, похоже, что на Неделе высокой моды сезона весна 2022, которая проходит в Париже, дизайнеры пользуются возможностью дать волю сдерживаемой творческой энергии.

Представляя на суд публике изысканные наряды от-кутюр, от вдохновленных космосом фантастических платьев Schiaparelli, до романтизма Valentino, мода возвращается с удвоенной силой и стремится изобретать новые миры с помощью невероятных тканей и ярких цветов.

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Конечно, в этом сезоне как никогда, центральное место занимала не только одежда, но и бьюти-образы. Пока мысли креативных директоров брендов неслись к высокому, пользователи Сети быстро разглядели чуть ли не пропаганду насилия, как это случилось с Chanel. Другие вторили критикам о том, что не стоит видеть в искусстве сразу что-то презренное, а лучше приглядеться и помечтать.

Стоит отметить, что дизайнеры на Неделе высокой моды в Париже сигнализировали о безусловном стремлении к будущему. В макияже старались идти на эксперименты, как то с яркой подводкой Dior и Jean Paul Gaultier, графичным макияжем глаз Chanel, либо и вовсе наклеить стразы на все лицо, как у Fendi.

Выбрали несколько самых трендовых бьюти-образов с Недели моды в Париже весна 2022, которые вам непременно захочется повторить, чтобы поразить любимых на День Святого Валентина.

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Dior

Dior Spring 2022 Couture
Dior Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier Spring 2022 Couture
Jean Paul Gaultier Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Valentino

Valentino Spring 2022 Couture
Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

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Chanel

Chanel Spring 2022 Couture
Chanel Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Fendi

Fendi Spring 2022 Couture
Fendi Spring 2022 Couture / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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