Презерватив з Папою Римським? 10 фанових контрацептивів, які змінять уявлення про секс

Як щодо презерватива з мільярдером Дональдом Трампом чи від люксового бренду Saint Laurent?

10 фанових контрацептивів, які змінять уявлення про секс

За лічені дні – Свято закоханих. До нього готуються не лише дівчата, обираючи модні луки, а й хлопці, які метушаться в пошуках подарунків. Одні надають перевагу презентам, другі – влаштовують романтичні побачення, а треті – купують бокси з оригінальними контрацептивами, які не завадять закоханим. Ми знайшли 10 фанових презервативів, які піднімуть настрій та стануть вдалою ідеєю для корисного подарунку.

Модники, ви тут? Для вас знайшли презерватив від Saint Laurent з натяком

Кіномани та любителі релаксу оцінять презерватив з надписом "Netfl!x & Chill"

Контрацептив з актуальним надписом "Quarantine condom" згодиться всім. Хто знає, що нас чекає далі…

Презерватив з Папою Франциском на випадок, якщо ви не готові до близькості з партнером, але не знаєте, як про це зізнатися

Шанувальники Дональда Трампа, ви тут? Знайшли для вас презерватив з портретом мільярдера, який скаже про все без слів

І для любителів вина знайдеться оригінальний презерватив

Якщо вино – це не ваша тема, бо ви "за" Кока-Колу та чизбургер, то придбайте презерватив з логотипом McDonald’s

Для допитливих та любителів Великої Британії – презерватив "Want to see Big Ben?"

Презерватив для прямолінійних людей, які не планують дітей та хочуть одразу про це сказати, теж є

*Чесно кажучи, я не готовий до дітей.

На завершення – презерватив з надписом, який натякає, що ніч буде романтичною та пристрасною

*Заходь та продовжуй.

