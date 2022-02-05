Сьогодні 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Сьогодні 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Сьогодні 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Сьогодні 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
Завтра 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
Завтра 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Завтра 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
7 лютого 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
7 лютого 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
7 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
7 лютого 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
7 лютого 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
7 лютого 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
7 лютого 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Презерватив з Папою Римським? 10 фанових контрацептивів, які змінять уявлення про секс

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 09:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як щодо презерватива з мільярдером Дональдом Трампом чи від люксового бренду Saint Laurent?
10 фанових контрацептивів, які змінять уявлення про секс
10 фанових контрацептивів, які змінять уявлення про секс

За лічені дні – Свято закоханих. До нього готуються не лише дівчата, обираючи модні луки, а й хлопці, які метушаться в пошуках подарунків. Одні надають перевагу презентам, другі – влаштовують романтичні побачення, а треті – купують бокси з оригінальними контрацептивами, які не завадять закоханим. Ми знайшли 10 фанових презервативів, які піднімуть настрій та стануть вдалою ідеєю для корисного подарунку.

Реклама

Модники, ви тут? Для вас знайшли презерватив від Saint Laurent з натяком

Кіномани та любителі релаксу оцінять презерватив з надписом "Netfl!x & Chill"

Реклама

Контрацептив з актуальним надписом "Quarantine condom" згодиться всім. Хто знає, що нас чекає далі…

Реклама

Презерватив з Папою Франциском на випадок, якщо ви не готові до близькості з партнером, але не знаєте, як про це зізнатися

Шанувальники Дональда Трампа, ви тут? Знайшли для вас презерватив з портретом мільярдера, який скаже про все без слів

І для любителів вина знайдеться оригінальний презерватив

Якщо вино – це не ваша тема, бо ви "за" Кока-Колу та чизбургер, то придбайте презерватив з логотипом McDonald’s

Для допитливих та любителів Великої Британії – презерватив "Want to see Big Ben?"

Презерватив для прямолінійних людей, які не планують дітей та хочуть одразу про це сказати, теж є

*Чесно кажучи, я не готовий до дітей.

На завершення – презерватив з надписом, який натякає, що ніч буде романтичною та пристрасною

*Заходь та продовжуй.

Читайте також: Макіяж на 14 лютого: 5 ідей з Тижня високої моди в Парижі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
5 лютого. Адольф Віндаус. Рівно 94 роки тому німецький учений Адольф Отто Рейнгольд Віндаус першим у світі синтезував вітамін D і за підсумками 1928 був удостоєний Нобелівської премії…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти