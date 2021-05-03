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Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 05:20

Понедельник после Пасхи еще называют Мокрым или Обливным

На второй день после Пасхи православные христиане отмечают Поливальный понедельник. В 2021 году он приходится на 3 мая.

Этот праздник также называют Мокрым, Обливным, или Волочильным понедельником. А почему он имеет такие странные названия, вам рассказывают Life Сегодня. Узнайте о традициях, обычаях, приметы, а также про главные запреты Поливального понедельника.

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Поливальный понедельник: обычаи праздника

В Поливальный понедельник наши предки окунались в водоемы, а также обливали водой чуть ли не каждого, кто попадается на пути: из бутылок, ведер, кружек, в общем всего, что попадет под руку. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало "очистить ее", а незамужнюю девушку – "наделить еще большей красотой и здоровьем".

20 апреля нужно обливать водой незамужних девушек
20 апреля нужно обливать водой незамужних девушек
Фото: Pixabay

В Пасхальный понедельник издавна было принято ходить в гости к своим друзьям и близким и взять с собой несколько писанок и пасок. Хозяева дома, в который пришли гости, должны ответить им тем же. В народе считалось, что первым в дом должен входить мужчина, это принесет богатство и счастье в семью.

Понедельник после Пасхи: что нельзя делать

  • Унывать и предаваться мрачным мыслям.
  • Браниться.
  • Осуждать.
  • Объедаться.
  • Пить много алкоголя.

Приметы на Поливальный понедельник

  • Перелетные птицы не поют – ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь – дождливое лето.
  • Безветренно, синее небо – в ближайшее время быть дождю.
  • Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2021

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Источник: Сегодня
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