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3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:00

День Солнца, Поливальный понедельник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 3 мая

Какой сегодня праздник, 3 мая? Всемирный день свободы прессы, День Солнца. Светлый или Поливальный понедельник после Пасхи – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 мая.

3 мая: какой сегодня праздник
3 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью напомнить обществу, что свобода выражения мнений является основным правом, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.
  • Всемирный день Солнца (Sun Day) отмечается 3 мая во многих странах по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии, начиная с 1994 года, и посвящен важнейшей для нас звезде, возле которой возникла Земля, и на ней появилась жизнь.
  • День кондитера отмечается 3 мая в некоторых постсоветских странах, предпосылкой которого является учреждение в 1932 году Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности.
  • День конституции отмечают Япония и Польша.

Какой сегодня праздник

3 мая в православной церкви отмечается Светлый понедельник, который начинает Пасхальную неделю. Также в этот день чтится память преподобного Феодора Трихины, святителей Григория и Анастасия Синаита, Патриарха Антиохийского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, мученика младенца Гавриила Белостоцкого. Празднование Кипрской иконы Божией Матери.

В народе 3 мая, в первый день после Пасхи, отмечается мокрый или Поливальный понедельник. В этот день по традиции парни окатывают водой девушек с ног до головы, чтобы те были красивыми и здоровыми. Этот обряд связан с весенним очищением тела и души с помощью воды, которая издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников. А девушки взамен одаривают парней пасхальными яйцами.

Приметы на 3 мая

  • кто попал под потоки воды в Поливальный понедельник – тот получит здоровье и очищение;
  • если парни облили незамужнюю девушку – к скорой свадьбе;
  • во второй день Пасхи нельзя работать, строить, копать, убирать, шить, стирать и готовить;
  • также в этот день ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, осуждать, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 мая

  • 1494 – Христофор Колумб открыл Ямайку.
  • 1791 – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая.
  • 1904 – американец Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
  • 1995 – в независимой Украине установлен первый орден – Богдана Хмельницкого.
  • 1997 – Майкл Джексон занял первое место в британском хит-параде с песней Blood on the Dancefloor.

Кто родился 3 мая

  • 1874 – Франсуа Коти, французский парфюмер.
  • 1897 – Януарий Бортник, украинский режиссер и актер.
  • 1900 – Николай Яковченко, украинский советский актер театра и кино.
  • 1933 – Джеймс Браун, американский певец, "крестный отец соула".
  • 1956 – Наталья Андрейченко, российская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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