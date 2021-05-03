Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

Понеділок після Великодня також називають Мокрим або Обливаним

На другий день після Великодня православні християни відзначають Поливаний понеділок. У 2021 році він припадає на 3 травня.

Це свято також називають Мокрим, Обливаним, або Волочильним понеділком. А чому він має такі дивні назви, вам розповідають Life Сьогодні. Дізнайтеся про традиції, звичаї, прикмети, а також головні заборони Поливаного понеділка.

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Поливаний понеділок-2021: звичаї свята

На Поливаний понеділок наші предки пірнали у водойми, а також обливали водою мало не кожного, хто траплявся на шляху: з пляшок, відер, кухлів, загалом всього, що потрапить під руку. Вони вірили, що такі ритуали принесуть багатство і успіх. Облити водою жінку означало "очистити її", а незаміжню дівчину – "наділити ще більшою красою і здоров'ям".

20 квітня – Поливальний понеділок Фото: Pixabay

На Великодній понеділок здавна було прийнято ходити в гості до своїх друзів і близьких, взявши з собою кілька писанок і пасок. Господарі будинку, до якого прийшли гості, повинні відповісти їм тим же. У народі вважалося, що першим до хати повинен входити чоловік, це принесе багатство і щастя до родини.

Понеділок після Великодня: що не можна робити

Сумувати і вдаватися до похмурих думок.

Сваритися.

Засуджувати.

Об'їдатися.

Пити багато алкоголю.

Прикмети на Поливаний понеділок

Перелітні птахи не співають – чекайте заморозків.

Ранковий дощ – дощове літо.

Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.

Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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