Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити
Понеділок після Великодня також називають Мокрим або Обливаним
На другий день після Великодня православні християни відзначають Поливаний понеділок. У 2021 році він припадає на 3 травня.
Це свято також називають Мокрим, Обливаним, або Волочильним понеділком. А чому він має такі дивні назви, вам розповідають Life Сьогодні. Дізнайтеся про традиції, звичаї, прикмети, а також головні заборони Поливаного понеділка.
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На Поливаний понеділок наші предки пірнали у водойми, а також обливали водою мало не кожного, хто траплявся на шляху: з пляшок, відер, кухлів, загалом всього, що потрапить під руку. Вони вірили, що такі ритуали принесуть багатство і успіх. Облити водою жінку означало "очистити її", а незаміжню дівчину – "наділити ще більшою красою і здоров'ям".
На Великодній понеділок здавна було прийнято ходити в гості до своїх друзів і близьких, взявши з собою кілька писанок і пасок. Господарі будинку, до якого прийшли гості, повинні відповісти їм тим же. У народі вважалося, що першим до хати повинен входити чоловік, це принесе багатство і щастя до родини.
Понеділок після Великодня: що не можна робити
- Сумувати і вдаватися до похмурих думок.
- Сваритися.
- Засуджувати.
- Об'їдатися.
- Пити багато алкоголю.
Прикмети на Поливаний понеділок
- Перелітні птахи не співають – чекайте заморозків.
- Ранковий дощ – дощове літо.
- Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.
- Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.
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