Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Парень потратил 14 тысяч долларов ради перевоплощения в куклу: Люди говорят, что я больной

Сегодня, 08:36

22-летний британец Джимми Физерстоун сделал инъекции ботокса, изменил форму губ и щек, а также поставил на зубы виниры

Британец Джимми Физерстоун хочет стать Кеном
Британец Джимми Физерстоун хочет стать Кеном
Фото: Сегодня

22-летний житель Великобритании Джимми Физерстоун потратил один год своей жизни и 14 тысяч долларов, чтобы стать похожим на Кена – жениха культовой куклы Барби.

Парень сделал инъекции ботокса, изменил форму губ и щек, а также поставил на зубы виниры. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом: в будущем планирует сделать пластику носа!

Читайте также:
Сменившего пол "живого Кена" не опознали на фото без макияжа

"Люди, которым это не нравятся, говорят, что я больной. И что мне нужна помощь. Но меня не волнует, что обо мне говорят", – утверждает Джимми Физерстоун.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Напомним, 36-летний Родриго Алвес, более известный как "Живой Кен" из Бразилии, сделал несколько десятков пластических операций, чтобы быть похожим на куклу, а теперь решил стать мамой.

Алвес неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
55-летняя женщина отдала все сбережения на татуировки: Не могла больше выносить свою кожу Украинка с самыми большими скулами в мире хочет сделать новую пластику (фото) Полная девушка кардинально изменила свою жизнь. Теперь она круче Кайли Дженнер (видео) Не узнать! Белодед сменила имидж после визита к стоматологу
видео пластическая операция внешность
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Популярные статьи

Вчера, 19:19Звездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

Вчера, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Вчера, 09:49Звездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

23 маяЗвездно

Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран

23 маяЗвездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

23 маяЗвездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

23 маяЗвездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

23 маяЗвездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

23 маяЗвездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Пошумели в Европе! Go_A на втором месте по зрительскому голосованию

23 маяЗвездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяЗвездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяЗвездно

Первые комментарии: что написали в соцсетях Заливако и Богдан после финала Холостяка

Новости партнеров

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Євробачення-2021: учасниця з Хорватії приголомшила своїм аутфітом
Євробачення-2021: учасниця з Хорватії приголомшила своїм аутфітом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять