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Полная девушка кардинально изменила свою жизнь. Теперь она круче Кайли Дженнер (видео)

Сегодня, 13:15

Ролик с преображением девушки быстро стал популярным – за несколько дней его посмотрели больше девяти миллионов раз. Не удивительно, ведь на видео ее просто не узнать

Фото: tiktok.com/@izzysheaa

Популярная блогерша, зарегистрированная в TikTok под ником izzysheaa, шокировала подписчиков, раскрыв свою подлинную биографию: оказывается, она не всегда выглядела так хорошо. В очередном видео она показала кадры из прошлого, и на них девушку просто не узнать!

Несколько лет назад она лишь училась пользоваться косметикой, а весила заметно больше. Ролик с преображением izzysheaa быстро стал популярным, за несколько дней его посмотрели больше девяти миллионов раз.

Напомним, не забывайте приятно радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Видео: tiktok.com/@izzysheaa

Пользователи Сети отмечают, что девушка – копия сестры Ким Кардашьян, супермодели и бизнесвумен Кайли Дженнер.

К слову, на аккаунт izzysheaa подписано порядка 600 тысяч человек. Каждый день красотка делится с фанатами своими новыми образами – модной одеждой, стильными аксессуарами и ярким макияжем.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами. Также Life Сегодня писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@izzysheaa
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