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Хлопець витратив 14 тисяч доларів заради перевтілення у ляльку: Люди кажуть, що я хворий

Сьогодні, 08:36

22-річний британець Джиммі Фізерстоун зробив ін'єкції ботокса, змінив форму губ та щок, а також поставив на зуби вініри

Британець Джиммі Фізерстоун хоче стати Кеном
Британець Джиммі Фізерстоун хоче стати Кеном
Фото: Сьогодні

22-річний житель Великої Британії витратив один рік свого життя та 14 тисяч доларів, щоб стати схожим на Кена – нареченого культової ляльки Барбі.

Хлопець зробив ін'єкції ботокса, змінив форму губ та щок, а також поставив на зуби вініри. Однак він не збирається зупинятися на досягнутому: в майбутньому планує зробити ще й пластику носа!

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"Люди, яким це не подобається, кажуть, що я хворий. І що мені потрібна допомога. Але мене не хвилює, що про мене говорять", – стверджує Джиммі Фізерстоун.

Сюжет Анни Левицької
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 36-річний Родріго Алвес, більш відомий як "Живий Кен" з Бразилії, зробив кілька десятків пластичних операцій, аби бути схожим на ляльку, а тепер вирішив стати мамою.

Алвес неодноразово наважувався на підтяжку обличчя, вставляв імплантати у сідниці, руки, ноги і груди, навіть видалив ребра, щоб досягти ідеальної зовнішності.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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