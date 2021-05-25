Хлопець витратив 14 тисяч доларів заради перевтілення у ляльку: Люди кажуть, що я хворий
22-річний британець Джиммі Фізерстоун зробив ін'єкції ботокса, змінив форму губ та щок, а також поставив на зуби вініри
22-річний житель Великої Британії витратив один рік свого життя та 14 тисяч доларів, щоб стати схожим на Кена – нареченого культової ляльки Барбі.
Хлопець зробив ін'єкції ботокса, змінив форму губ та щок, а також поставив на зуби вініри. Однак він не збирається зупинятися на досягнутому: в майбутньому планує зробити ще й пластику носа!
"Люди, яким це не подобається, кажуть, що я хворий. І що мені потрібна допомога. Але мене не хвилює, що про мене говорять", – стверджує Джиммі Фізерстоун.
Нагадаємо, 36-річний Родріго Алвес, більш відомий як "Живий Кен" з Бразилії, зробив кілька десятків пластичних операцій, аби бути схожим на ляльку, а тепер вирішив стати мамою.
Алвес неодноразово наважувався на підтяжку обличчя, вставляв імплантати у сідниці, руки, ноги і груди, навіть видалив ребра, щоб досягти ідеальної зовнішності.
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